مقتل 73 شخصًا وإصابة 600 آخرين في زلزال قوي في الصين

ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات ضرب مقاطعة يونان جنوب غرب الصين. وكان مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات.

وباشرت السلطات عمليات الإنقاذ، وتم إجلاء السكان من المباني المتضررة إلى أماكن آمنة. ولم يبلغ عن عدد الذين تم إجلاؤهم بعد، لكن المعلومات تشير إلى أن عدد سكان المنطقة المتضررة يصل إلى 5 ملايين.

وذكر التلفزيون الحكومي الصيني أن الزلزال أدى إلى مصرع 73 شخصًا وجرح 600 آخرين

وأضاف التلفزيون الصيني أن الزلزال تسبب في تدمير بنايات عدة وأدى إلى حدوث انزلاقات أرضية وأرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة كان في منطقة تبعد بثمانين كيلو مترا عن غربي بلدة لينكيونج