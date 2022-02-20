ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 139 وعمليات البحث عن مفقودين تتواصل
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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 139 وعمليات البحث عن مفقودين تتواصل

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العرب اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 139 وعمليات البحث عن مفقودين تتواصل

الفيضانات
برازليا - العرب اليوم

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل إلى 139 شخصا بعد عثور فرق الإنقاذ على جثث جديدة تحت أكوام من الطين في مدينة بيتروبوليس وواصل يوم السبت أكثر من 500 من عناصر الإنقاذ مع مروحيات وحفارات وكلاب بوليسية، البحث رغم تضاؤل فرص العثور على ناجين وفي حي ألتو سيرا حيث ابتلع انهيار طيني قرابة 80 منزلا، نقل عناصر الإنقاذ جثتين صباح السبت وفي مكان آخر بوسط المدينة، غمرت الدموع أفراد عائلة بينما كان عناصر الإنقاذ يبحثون في أنقاض منزل منهار بحثا عن أم لأربعة أطفال بعد العثور على جثث الأب وطفلين وتقول السلطات في المنطقة إن أكوام الطين والأنقاض غير مستقرة، لذلك يتم إجراء عمليات البحث باستخدام معدات يدوية.

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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 139 وعمليات البحث عن مفقودين تتواصل ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 139 وعمليات البحث عن مفقودين تتواصل



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