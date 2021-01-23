إيلون ماسك يعلن عن جائزة 100 مليون دولار لتطوير أفضل تقنية لاحتجاز الكربون

قال إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة تسلا إنه يعتزم التبرع بمبلغ 100 مليون دولار كجائزة لتطوير أفضل تقنية لاحتجاز الكربون.ماسك كشف عن قيمة الجائزة يوم الخميس عبر تويتر، قائلاً إنه سيكشف التفاصيل الأسبوع المقبل، وقال "أتبرع بمبلغ 100 مليون دولار قيمة جائزة لتطوير أفضل تقنية لاحتجاز الكربون".أصبح التقاط انبعاثات الاحتباس الحراري جزءًا مهمًا من العديد من الخطط لإبقاء التغير المناخي تحت السيطرة، إلا أنه تم إحراز تقدم ضئيل للغاية في هذه التكنولوجيا حتى الآن، مع تركيز الجهود على خفض الانبعاثات بدلاً من إخراج الكربون من الهواء.قالت وكالة الطاقة الدولية أواخر العام الماضي إن هناك حاجة إلى زيادة حادة في نشر تكنولوجيا احتجاز الكربون إذا أرادت الدول تحقيق أهداف خالية من الانبعاثات.

ماسك ، الذي شارك في تأسيس شركة المدفوعات عبر الإنترنت PayPal Holdings Inc وقام ببيعها، يقود الآن بعضًا من أهم الشركات في العالم.إلى جانب تسلا، يرأس شركة SpaceX وNeuralink، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير واجهات بينية وآلة ذات نطاق ترددي عالٍ لتوصيل الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر.تعهد الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، بتسريع تطوير تقنية احتجاز الكربون كجزء من خطته الشاملة لمعالجة تغير المناخ. يوم الخميس، عين جينيفر ويلكوكس، الخبيرة في تقنيات إزالة الكربون، نائبة رئيسية لمساعد وزير الطاقة.وتبلغ قيمة ثروة ماسك، المولود في جنوب إفريقيا حالياً 201.4 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للأثرياء.