رينو تقدم كادجار 2019 بمحركات بنزين وديزل جديدة في معرض باريس
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رينو تقدم "كادجار 2019" بمحركات بنزين وديزل جديدة في معرض باريس

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العرب اليوم - رينو تقدم "كادجار 2019" بمحركات بنزين وديزل جديدة في معرض باريس

رينو كادجار 2019
واشنطن - العرب اليوم

من داخل موطنها الأصلي فرنسا، قدمت رينو أمام الحاضرين بمعرض باريس 2018 للسيارات موديل 2019 من كادجار التي تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، حيث يعتبر هذا الموديل بمثابة نسخة Facelift المعدلة في الشكل والتجهيزات من الموديل الحالي للسيارة.

وتمثل أهم تغيير قدمته رينو مع هذا الموديل في وجود فئات جديدة من المحركات المقدمة معه، حيث قدمت الشركة الفرنسية محرك البنزين الجديد TCe GPF الذي طورته بالتعاون مع مجموعة دايملر الألمانية، ويتكون هذا المحرك من 4 اسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1300 سي سي، وتقدمه رينو بقوى 138 و158 حصان، كما أكدت الشركة أن المحرك متاح مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي حسب رغبة العميل.

أما عن محركات الديزل المقدمة مع هذا الموديل فتشمل أيضا محركين جديدين من فئة Blue dCi، أولهما بسعة 1500 سي سي وبقوة 113 حصان و260 نيوتن متر من عزم الدوران مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات، والثاني بسعة 1700 سي سي، وهو بقوة 148 حصان و340 نيوتن متر من عزم الدوران.

ومن حيث التصميم الخارجي لكادجار 2019 فقدمت رينو تغييرات بسيطة فيه تضمنت تعديل المصد الأمامي والمصابيح الصغيرة الموجودة على جانبيه، مع تعديل شبكة التهوية الأمامية وجعلها أعرض، كما تم تعديل الجزء الخلفي من السيارة بتعديل شكل المصابيح والإشارات الخلفية بالسيارة.

أما من الداخل فيحمل موديل 2019 من كادجار شاشة 7 بوصة تعمل باللمس بمنتصف لوحة القيادة مخصصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة، كذلك تم تعديل أزرار التحكم في نظام التكييف بالسيارة، وأيضا تعديل تصميم فتحات التهوية الموجودة بلوحة القيادة، وذلك بالإضافة إلى تأكيد رينو على أن السيارة تحمل مقاعد ذات تصميم معدل لمنح الركاب مزيد من الراحة.

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رينو تقدم كادجار 2019 بمحركات بنزين وديزل جديدة في معرض باريس رينو تقدم كادجار 2019 بمحركات بنزين وديزل جديدة في معرض باريس



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رينو تقدم كادجار 2019 بمحركات بنزين وديزل جديدة في معرض باريس رينو تقدم كادجار 2019 بمحركات بنزين وديزل جديدة في معرض باريس



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