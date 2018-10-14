كشفت مجموعة فولكس فاجن أنها تستهدف بيع مليون سيارة كهربائية بشكل سنوي بحلول العام 2025 و الذي سيصل إلى 10 مليون سيارة سنوياً بحلول 2030، بإستثمارات إجمالية بلغت 7 مليار دولار.

المجموعة ستعتمد على قاعدة عجلاتها الجديدة MEB التي ستطلقها بنهاية 2019 أو بداية 2020، وذكرت المجموعة أن سيارات فولكس فاجن بأسطول ID الجديد والذي يشمل هاتشباك، Vizzion ،Buzz، و Crozz ستبيع 150 ألف سيارة في 2020.

المجموعة ستتشارك بقاعدة عجلاتها الجديدة مع شركائها مثل أودي، سكودا، وسيات وغيرها، وتسعى الشركة لتطوير مستوى سياراتها الكهربائية لتصل إلى بطاريات بحجم 100 كيلو واط/س ومدى لا يقل عن 550 كم، وستكون جميع السيارات تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي الكهربائي.