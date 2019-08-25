4 نصائح وحيل أساسية لرؤية النجوم فى المدن الملوثة بالضوء

التلوث الضوئى عادة ما يؤثر على رؤيتنا للنجوم، فإذا كنت تعيش فى بلد مزدحم ومحبطا من مظهر السماء الذى لا يمكنك من خلاله الرؤية، عليك قبل أن تسافر إلى الريف بحثًا عن رؤية أكثر وضوحًا، أن تعرف أن هناك عددا من الطرق ليصبح الأمر أفضل.



وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى، كشفت أبيجيل بيل، مؤلفة كتاب "فن المناطق الحضرية في علم الفلك"، عن أفضل نصائحها في لمشاهدة النجوم في مدن ملوثة بالضوء مثل لندن.

1. الابتعاد عن أى تلوث ضوئى

تنصح السيدة بيل بمحاولة الابتعاد عن أي تلوث ضوئي قريب، فيمكنك تقليله إلى الحد الأدنى دون الذهاب للريف، وقد يعني ذلك الذهاب إلى منتصف المنتزه القريب، بعيدًا عن إنارة الشوارع، أو قد يعني الصعود لأسطح المنازل.

2. تحقق من الطقس

تأكد من التحقق من حالة الطقس، فإذا كانت هذه الليلة غائمة، فلا يوجد شيء يمكنك فعله سيؤدي إلى ظهور النجوم والكواكب.

3. قم بتنزيل تطبيق لعلم الفلك

إذا كان الطقس جيدًا ووجدت منطقة بها القليل من تلوث الإضاءة ، فقم بتنزيل تطبيق علم الفلك للتأكد من أنك في وضع جيد، فقم بتنزيل تطبيق مجاني، مثل Sky View، والذي يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد الاتجاه الذي تبحث عنه لإعلامك بالضبط بما يمكنك رؤيته فى السماء بواسطة تلسكوبك أو بالعين المجردة.

4. الأشياء الرئيسية للبحث عنها

حدد الأشياء الرئيسية التى تبحث عنها، ففى هذا الأسبوع على سبيل المثال، هناك العديد من الأشياء المثيرة التي يجب البحث عنها في السماء، حيث يتلألأ كوكب المشترى وزحل في السماء، ولأنهما كبيران ومشرقان للغاية، فلن تكون قادرًا على تفويتهما إذا كان لديك سماء صافية.