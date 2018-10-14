تعتزم شركة كيا إطلاق نسخة كهربائية جديدة من سيارات "KX3" التي تنتمي إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخداماتSUV.

ووفقا لما ذكره موقع “Allroader.ru” الروسي المتخصص في عالم السيارات، أكدت الشركة أنها تعمل على إطلاق هذه النسخ للمنافسة الشرسة التي تخوضها في عالم السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن تأتي هذه السيارة بهيكل مميز يجمع بين سيارة كيا الشهيرة "soul" و"KX3" التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تزود السيارة بمحرك كهربائي بقوة 110 حصان، والمرتبط ببطارية من الليثيوم، تمكن السيارة من قطع مسافة 380 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحنها من جديد، وتصل إلى سرعة قصوى 150 كلم/ساعة.

كما زودت السيارة بنظام كاميرات أمامية وخلفية للمساعدة علي الركن، بالإضافة إلى أحدث أنظمة الأمان لتقليل مخاطر الحوادث على الطرقات، ولم تكشف الشركة مزيداً من التفاصيل حول " KX3" الجديدة.