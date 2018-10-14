تعتزم شركة "بورشه" لإطلاق أيقونتها 911 الرياضية، وهذا خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات نهاية الشهر المقبل.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها أجرت تعديلات طفيفة على الشكل الخارجي للسيارة الكوبيه، ولا تزال تحافظ على خطوطها الكلاسيكية بعض الشيء.

وتزخر مقصورة السيارة بالتجهيزات العصرية مثل لوحة العرض ذات الصور المتحركة حول عداد السرعة التناظري والشاشة اللمسية الكبيرة ونطاق الاستعمال الجديد على النفق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة المساعدة، التي تقدم يد العون في التوجيه والتحذير من التصادم.

وتنطلق سيارة بورشه 911 Carrara S الجديدة بسواعد محرك بوكسر سعة 0ر3 لتر وبقوة 331 كيلووات/450 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 530 نيوتن متر، ويتولى مهمة نقل قوة المحرك إلى العجلات ناقل حركة مزدوج القابض ثماني السرعات.

وبفضل هذه القوة الحصانية الكبيرة تنطلق السيارة الكوبيه من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 7ر3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 300 كلم/س، وعلى الرغم من عدم إعلان شركة بورشه عن أية بيانات بخصوص معدل استهلاك الوقود، إلا أنها أكدت أن سيارتها الجديدة أكثر توفيرا في الوقود من الإصدار السابق.

وأعلنت الشركة الألمانية عن إطلاق الموديل الأساسي 911 Carrara بقوة 283 كيلووات/385 حصان، وتتضمن الخطط المستقبلية إطلاق الموديل GTS والإصدار 911 Turbo.