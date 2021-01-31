جوجل تطلق إصدار كروم 89 بمميزات جديدة

أطلقت جوجل إصدارًا جديدًا من متصفح الإنترنت الخاص بها - جوجل كروم - والذى يكشف عن بعض الميزات الرئيسية التي سيقدمها عملاق البحث مع التحديث الكبير التالي لـكروم، وفقًا لتقرير صادر عن Android Police. الميزة الأولى، والتي تسمى Privacy Sandbox ، والتي تقترحها جوجل هي "بيئة آمنة للتخصيص تحمي أيضًا خصوصية المستخدم"، ويدعي التقرير أن المستخدمين سيتمكنون من العثور عليه في الإعدادات> الخصوصية والأمان> صندوق حماية الخصوصية.

وبعد ذلك، يُقال إن إصدار Chrome 89 يأتي مع تغييرات على موجز Discover في صفحة علامة التبويب الجديدة ولكن في الغالب في عناصر التصميم، ووفقًا للتقرير، تم تعيين جوجل لاستبدال البطاقات التي يتم سرد المقالات فيها بالفواصل، ويُقال أيضًا أن الخط أكبر وتمت إزالة الوصف الموجود على البطاقة أيضًا.

وهناك ميزة أخرى يُزعم أنها تم رصدها في إصدار Chrome 89 القادم تسمى نافذة معلومات الموقع، ووفقًا للتقرير، تتيح هذه الميزة للمستخدمين الاطلاع على العنوان الكامل ، ومعلومات حول أمان الصفحة، وقائمة بالأذونات الممنوحة عند الضغط على "أنا" أو رمز القفل في شريط العناوين. وأخيرًا، يدعي التقرير أن جوجل تعمل أيضًا على توفير مشاركة الويب على سطح المكتب،تسمح هذه الميزة لتطبيقات الويب بإرسال واستقبال البيانات من خلال قائمة المشاركة الأصلية لنظام أندرويد.