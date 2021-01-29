خرائط جوجل تتيح للمستخدمين معرفة أماكن تلقي لقاحات فيروس كورونا

كشفت شركة جوجل عن أنها ستبدأ في إظهار مواقع التطعيم ضد فيروس كورونا القريبة من المستخدمين على خدمتى "خرائط جوجل" و"البحث"، خاصة مع ظهور العديد من عمليات البحث عن اللقاحات عبر محرك بحثها والتى زادت بمقدار خمس أضعاف. وبحسب المدونة الرسمية لشركة جوجل، فإن هذا الدعم سيظهر مبدئيًا في كل من أريزونا ولويزيانا وميسيسيبي وتكساس، وقريبًا في المزيد من البلدان والولايات،

أما فيما يتعلق بهذه الإضافة، فسوف يتم عرض معلومات مثل ما إذا كان المستخدم ستحتاج إلى موعد أو إحالة للحصول على اللقاح، أو إذا كان اللقاح مقصورًا على مجموعات سكانية معينة، أو إذا كان اللقاح متاحًا في موقع قيادتك. وكشفت شركة جوجل أيضًا عن أنها ستفتح مكاتب كمواقف السيارات ومباني تابعة لها مختارة لتوزيع اللقاحات، على أن يتم البدء بهذا الشيء في المدن التالية "لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وكيركلاند في واشنطن ونيويورك"، وستصل مواقع أخرى في وقت لاحق.