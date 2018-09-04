سائق تاكسي يسرب صورة جديدة لهاتف جوجل المقبل

عثر سائق تابع لشركة سيارات الأجرة الأمريكية lyft على نسخة من هاتف جوجل Pixel 3XL، فمن المنتظر الكشف عنه في أكتوبر المقبل

والتقط السائق الصور للهاتف الذي تركه أحد الركاب الذي يبدو أنه من موظفي شركة جوجل، وشارك تلك الصور مع موقع Android Police التقني، ثم قام برد الهاتف إلى مالكه في وقت لاحق.

ووفقا للتسريبات السابقة للهاتف، سيأتي Pixel 3XL بنفس المظهر نصف الزجاجي نصف المعدني مثل Pixel 2، وسيضم كاميرا خلفية واحدة وجهاز استشعار بصمة الإصبع بالإضافة إلى شعار "G" في النصف السفلي.

ومن المتوقع الكشف عن الهاتف الجديد في حدث ضخم للشركة في 9 أكتوبر، ويقال أن الحدث سيعقد في مدينة نيويورك.