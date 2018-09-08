مايكروسوفت تجلب المساعد الصوتي أليكسا إلى xbox one

على خطى نظام التحكم Kinect الخاص بـ Xbox والذي يقوم على تنفيذ مهام عبر توجيه أوامر صوتية أو تحليل حركات المستخدم عبر كاميرا خاصة دون جهاز تحكم، تختبر مايكروسوفت نظاماً مشابهاً لتدعم جهاز Xbox One بالمساعد الصوتي أليكسا.

وبهذا ستقوم العديد من المساعدات الصوتية والأجهزة المدعومة من اليكسا بالتحكم في Xbox One، والقيام بالعديد من المهام عبر الأوامر الصوتية التي يصدرها المستخدم، بدايةً من القدرة على تشغيل وإطفاء الجهاز بصوته الخاص وبدء الألعاب والتحكم في درجة الصوت والتقاط صور للشاشة إلى بدء البث المباشر وغيرها الكثير.

وتعتبر هذا الخطوة من مايكروسوفت منطقية جداً خاصة بعد توقفها عن تصنيع أجهزة Kinect، وتفيد بعض الشائعات أيضاً إلى أن عملاق البرمجة تسعى لدعم Xbox One بمساعد قوقل الصوتي، مما يعني أننا قد نرى مستقبلاً جهاز متكامل يوفر دعم كلا المساعدين الصوتيين، ويعد هذا ليس بالأمر بعيد الحدوث حيث قالت مايكروسوفت أنها مستمرة في هذه التجربة والعمل على زيادة دمج خدماتها الصوتية المتكاملة عبر الأجهزة الصوتية والمساعدات الصوتية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها مايكروسوفت مع أمازون في مجال المساعدات الصوتية، فقد قامت من فترة زمنية قليلة بالتعاون معها لدمج كل من كورتانا وأليكسا.