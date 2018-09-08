مايكروسوفت تجلب المساعد الصوتي أليكسا إلى xbox one

على خطى نظام التحكم Kinect الخاص بـ Xbox والذي يقوم على تنفيذ مهام عبر توجيه أوامر صوتية أو تحليل حركات المستخدم عبر كاميرا خاصة دون جهاز تحكم، تختبر مايكروسوفت نظاماً مشابهاً لتدعم جهاز Xbox One بالمساعد الصوتي أليكسا.
وبهذا ستقوم العديد من المساعدات الصوتية والأجهزة المدعومة من اليكسا بالتحكم في Xbox One، والقيام بالعديد من المهام عبر الأوامر الصوتية التي يصدرها المستخدم، بدايةً من القدرة على تشغيل وإطفاء الجهاز بصوته الخاص وبدء الألعاب والتحكم في درجة الصوت والتقاط صور للشاشة إلى بدء البث المباشر وغيرها الكثير.
وتعتبر هذا الخطوة من مايكروسوفت منطقية جداً خاصة بعد توقفها عن تصنيع أجهزة Kinect، وتفيد بعض الشائعات أيضاً إلى أن عملاق البرمجة تسعى لدعم Xbox One بمساعد قوقل الصوتي، مما يعني أننا قد نرى مستقبلاً جهاز متكامل يوفر دعم كلا المساعدين الصوتيين، ويعد هذا ليس بالأمر بعيد الحدوث حيث قالت مايكروسوفت أنها مستمرة في هذه التجربة والعمل على زيادة دمج خدماتها الصوتية المتكاملة عبر الأجهزة الصوتية والمساعدات الصوتية.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها مايكروسوفت مع أمازون في مجال المساعدات الصوتية، فقد قامت من فترة زمنية قليلة بالتعاون معها لدمج كل من كورتانا وأليكسا.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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