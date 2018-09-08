أكدت شركة سوني اليوم أن هاتفها الرائد الجديد Xperia XZ3 هو أول هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في العالم، وربما أول هاتف ذكي متوافق مع هذا الجيل الجديد من الشبكات يصل إلى السوق.

لا تزال شبكات الجيل الخامس 5G غير مستخدمة، ولكن بمجرد أن يتم إطلاقها في الجزء الأخير من هذا العام، على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر للمستخدمين سرعة تصل إلى 2 جيجابت في الثانية. وجدير بالذكر أن المودم Qualcomm X20 المستخدم حاليًا في المعالج Snapdragon 845 لا يوفر سرعة 5G، ولكن المودم Qualcomm X50 القادم سيتيح للهواتف الذكية القادمة في العام المقبل دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

الهاتف Xperia XZ3 لن يكون الهاتف الوحيد الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G الذي سيصدر في السوق هذا العام، فمن المفترض أن تقوم شركة Xiaomi كذلك بإطلاق الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 في شهر أكتوبر المقبل علمًا أنه سيدعم بدوره شبكات الجيل الخامس 5G. ونحن نعلم بأن هناك شركات أخرى مثل LG و Oppo و Lenovo و Samsung و Huawei التي تستعد بدورها لإطلاق الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G في العام المقبل.

من المنطقي أن نفترض قدوم الهواتف الذكية الرائدة في العام المقبل مثل Galaxy S10 و Huawei P30 و LG G8 ThinQ و Xperia XZ4 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G في العام المقبل. وبالتالي، العام المقبل سيكون هو البداية الحقيقية لإنتشار شبكات الجيل الخامس 5G.