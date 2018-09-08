أكدت شركة سوني اليوم أن هاتفها الرائد الجديد Xperia XZ3 هو أول هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في العالم، وربما أول هاتف ذكي متوافق مع هذا الجيل الجديد من الشبكات يصل إلى السوق.
لا تزال شبكات الجيل الخامس 5G غير مستخدمة، ولكن بمجرد أن يتم إطلاقها في الجزء الأخير من هذا العام، على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر للمستخدمين سرعة تصل إلى 2 جيجابت في الثانية. وجدير بالذكر أن المودم Qualcomm X20 المستخدم حاليًا في المعالج Snapdragon 845 لا يوفر سرعة 5G، ولكن المودم Qualcomm X50 القادم سيتيح للهواتف الذكية القادمة في العام المقبل دعم شبكات الجيل الخامس 5G.
الهاتف Xperia XZ3 لن يكون الهاتف الوحيد الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G الذي سيصدر في السوق هذا العام، فمن المفترض أن تقوم شركة Xiaomi كذلك بإطلاق الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 في شهر أكتوبر المقبل علمًا أنه سيدعم بدوره شبكات الجيل الخامس 5G. ونحن نعلم بأن هناك شركات أخرى مثل LG و Oppo و Lenovo و Samsung و Huawei التي تستعد بدورها لإطلاق الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G في العام المقبل.
من المنطقي أن نفترض قدوم الهواتف الذكية الرائدة في العام المقبل مثل Galaxy S10 و Huawei P30 و LG G8 ThinQ و Xperia XZ4 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G في العام المقبل. وبالتالي، العام المقبل سيكون هو البداية الحقيقية لإنتشار شبكات الجيل الخامس 5G.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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