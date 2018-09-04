هواوي تكشف النقاب عن معالجها الجديد كيرين 980 بمعرض إيفا برلين 2018
آخر تحديث GMT00:38:26
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

هواوي تكشف النقاب عن معالجها الجديد "كيرين 980" بمعرض إيفا برلين 2018

العرب اليوم -

العرب اليوم - هواوي تكشف النقاب عن معالجها الجديد "كيرين 980" بمعرض إيفا برلين 2018

Huawei Kirin 980
واشنطن - العرب اليوم

كشف السيد ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، عن إطلاق معالج "كيرين 980" الجديد كلياً، والذي يمثل منظومة معالجة متكاملة ورائدة (SoC) ستمهد الطريق لحقبة تطوّر جديدة في عالم الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

وجاء هذا الإعلان خلال كلمته الافتتاحية في معرض "إيفا برلين 2018" للإلكترونيّات الاستهلاكية والترفيهية، والتي حملت عنوان "القوة القصوى للأجهزة المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي"، ويعتبر معالج "كيرين 980" أول نظام معالجة للاستخدام التجاري في العالم، وقد تم ابتكاره بالتعاون مع "شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" بالاعتماد على تقنية تصنيع متقدّمة (من قياس 7 نانومتر). 

ويجمع هذا المعالج بين أعلى مستويات الأداء والكفاءة، ومزايا الاتصال الرائدة، ناهيك عن قوة معالجة متميزة بفضل اشتماله على وحدة معالجة مركزية عصبية مزدوجة (NPU) ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.
 
بهذا الصدد، قال ريتشارد يو: "خلال العام الماضي، قدّمنا للعالم أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي المخصصة للهواتف الذكيّة من خلال طرح معالج "كيرين 970"؛ ويسعدنا هذا العام أن نكشف النقاب عن معالج "كيرين 980" المتكامل الذي يمتاز بقدرات رائعة للذكاء الاصطناعي، كما يوفر للمستهلكين مستويات غير مسبوقة من الأداء الاستثنائي. لقد تم تزويد هذا المعالج بوحدة معالجة مركزية جديدة كلياً، بالإضافة إلى وحدة متقدّمة لمعالجة الرسوميّات، ووحدة معالجة مركزية عصبية مزدوجة، مما يجعل منه منظومة المعالجة المثالية لتشغيل الجيل الجديد من التطبيقات الإنتاجية والترفيهيّة".
 
تفوّق مُطلق
يتميّز معالج "كيرين 980" الذي يعتمد على تقنية التصنيع المتقدّمة (7 نانومتر)- باشتماله على 6.9 مليار ترانزستور ضمن شريحةٍ بمساحة تبلغ 1 سم مربع، أي ما يعادل 1.6 ضعف عددها في الجيل السابق من هذا المعالج. وبالمقارنة مع عملية التصنيع (10 نانومتر)، فإن عملية التصنيع المتقدّمة (قياس 7 نانومتر) توفر أداءً محسّناً بنسبة 20٪ على مستوى منظومة المعالجة المتكاملة، فضلاً عن تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 40٪ في منظومة المعالجة.
 
كما ويعتبر "كيرين 980" أول منظومة معالجة متكاملة تحتوى على نوى مشتقة من تصميم (Cortex-A76)، وهي أكثر قوة بنسبة 75٪ وأعلى كفاءة بنسبة 58٪ مقارنة بالجيل السابق. ويعتمد النظام الفرعي لمعالج "كيرين" على آلية البرمجة والتنسيق المرنة Flex-Scheduling، والتي تعطي للهيكلة كفاءة عالية لاستخدام الطاقة من ثلاث مستويات مع النواتين فائقتي الضخامة بتصميم Cortex-A76، ونواتين كبيرتين بتصميم Cortex-A76، وأربع نوى صغيرة بتصميم Cortex-A55. ويتميز هذا الحل عن تصميم big.LITTLE التقليدي بأنه يوزع المهام بين النوى لتحقيق أقصى مستويات الكفاءة، حيث تتولى النوى الكبيرة عالية الأداء التعامل مع أعباء العمل الفورية والمكثفة؛ وتؤدي النوى الكبيرة عالية الكفاءة المهمات المستدامة؛ فيما تساعد النوى ذات الكفاءة الفائقة والاستثنائيّة على معالجة أنشطة الاستخدام اليومية الخفيفة بالاعتماد على كفاءة الطاقة القصوى. ويعمل معالج "كيرين 980" بسرعات عالية على مدار الساعة مقارنة بالجيل السابق، مما يضمن تشغيل التطبيقات بسرعة أكبر، وتحسين تنفيذ المهام المتعددة، وتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة بشكل عام.
 
وحيث أن الرسومات في ألعاب الهواتف والأجهزة الذكية شهدت تطوراً لافتاً على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت هواوي بدمج وحدة معالجة الرسوميّات من طراز (Mali-G76) في معالج "كيرين 980" بهدف تقديم تجربة ألعاب منقطعة النظير. وتسهم وحدة معالجة الرسوميّات Mali-G76- والتي تم دمجها لأول مرة ضمن معالج "كيرين 980" الجديد- في توفير قوة أكبر بنسبة 46% لمعالجة الرسوميّات وعن طريق تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 178% مقارنة بالجيل السابق. كما تعتمد وحدة المعالجة هذه على تقنية مبتكرة لتعزيز سرعة المعالجة، والتي تستخدم إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحديد أعباء الألعاب بذكاء، وتعديل مستوى تخصيص الموارد من أجل ضمان أداءٍ مثالي أثناء تشغيل تطبيقات الألعاب.

الأول في القطاع بقوة "الذكاء المزدوج" 
تجسّد منظومة معالج "كيرين 980" الجديدة كلياً حقبة جديدة من إمكانات الذكاء الاصطناعي المخصصة للأجهزة والهواتف الذكية؛ حيث تعمل وحدة المعالجة المركزية العصبيّة المزدوجة (NPU) في معالج "كيرين 980" على تحسين أداء التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الهواتف والأجهزة الذكيّة، مع زيادة قدرة المعالجة والإمكانات الذكية. 

ويثمر هذا التكامل الفريد بين وحدة المعالجة المركزيّة العصبية المزدوجة عن تحسين القدرة على التعرف على الصور بوتيرة أكبر من مجموع اثنين؛ حيث يمكن لمعالج "كيرين 980" التعرف على نحو 4,500 صورة في الدقيقة، أي بزيادة قدرها 120٪ مقارنةً بمعالج "كيرين 970"، الأمر الذي يسلّط الضوء على ريادة هواوي على مستوى القطاع، ولا سيما في مجال إمكانات الذكاء الاصطناعي المخصصة للأجهزة والهواتف الذكيّة. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم "كيرين 980" نطاقات العمل الشائعة المدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل Caffee، وTensorflow وTensorflow Lite؛ كما يوفر المعالج مجموعة متنوعة من الأدوات التي تجعل من هندسة إمكانات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والهواتف الذكيّة أكثر بساطة، مما يسمح للمطورين بالاستفادة بسهولة من قوة المعالجة الرائدة لوحدة المعالجة المركزيّة العصبيّة المزدوجة.
 
مزايا متكاملة لمعالج إشارة الصورة
في إطار سعيها لتقديم أفضل تجربة تصوير فوتوغرافي في الهواتف الذكية، قامت هواوي بدمج الجيل الرابع من معالج إشارة الصورة الخاص بها في منظومة المعالجة الجديدة "كيرين 980". وبالإضافة إلى زيادة إنتاجية البيانات بنسبة 46% مقارنة بالإصدار السابق، يوفر معالج إشارة الصورة الجديد دعماً أفضل للإعدادات المتنوعة للكاميرا، بالإضافة إلى ميزة إعادة إنتاج الألوان الجديدة كلياً والمدعومة بتقنية المدى الديناميكي العالي HDR، والتي يمكنها التحكم بتباين الصورة لإبراز الأشياء ضمن الأجزاء المختلفة للصورة. علاوةً على ذلك، يستخدم معالج "كيرين 980" حل تقليل الضوضاء متعدد المسارات، والذي يزيل بدقة التأثيرات بدون المساس بتفاصيل الصورة، مما يضمن جودة أفضل للصور التي يتم التقاطها في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة. كما ويشتمل معالج إشارة الصورة على ميزة جديدة وهي تحسين تتبع الحركة؛ فحينما يقوم المستخدم بالتقاط صورة لشخص يتحرك بسرعة، يستطيع معالج إشارة الصورة التعرّف على موضوع التصوير بدقة تبلغ 97.4٪، مما يتيح لأي مستخدم التقاط الصور واللحظات العابرة والسريعة بكل سهولة.
 
وقد ساهم صعود منصات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تركز على محتوى الفيديو في تنامي الطلب على ميزات التقاط مقاطع الفيديو. وبهذا السياق، يعتمد معالج "كيرين 980" على منظومة جديدة مخصصة لمعالجة التقاط مقاطع الفيديو، مما يسمح للكاميرا بتصوير مقاطع الفيديو بمعدل تأخيرٍ أقصر بنسبة 33٪.
 
إمكانات اتصال عالمية المستوى
لتقديم أفضل إمكانات الاتصال لمستخدمي الهواتف الذكية المزوّدة بمعالج "كيرين 980"، قامت شركة هواوي بدمج أول مودم اتصال في العالم يدعم تقنية اتصالات الجيل الرابع (LTE Cat.21)، مما يضمن سرعة تنزيل تصل إلى 1.4 جيجابت في الثانية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم معالج "كيرين 980" تقنية "تجميع حوامل البيانات" حتى عبر نطاقات التردد المختلفة، بحيث يكون للمستخدمين مطلق الحرية في اختيار مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة، والاستمتاع بنفس تجربة الاتصال المتميزة، وذلك بصرف النظر عن أماكن تواجدهم.
 
ألوان مستوحاة من الطبيعة
خلال فعاليات معرض "إيفا برلين 2018"، كشفت شركة هواوي النقاب عن اثنين من التدرّجات اللونيّة المخصصة لسلسلة هواتف HUAWEI P20؛ وهما "مورفو أرورا" الأزرق و"بيرل وايت" الأبيض، مما يوسّع نطاق التدرجات اللونية لهذا الهاتف الثوري إلى 4 ألوان. وعند اختيار هذه الألوان الفريدة، حرصت هواوي مجدداً على استقاء الإلهام من الطبيعة؛ إذ استوحت "مورفو أرورا" من ألوان أجنحة فراشة "مورفو"، في حين أن "بيرل وايت" الأبيض يأتي بنفس أناقة وسحر لون اللؤلؤ الناصع.
 
وتتوقع هواوي بزوغ جيل جديد من التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، وهي تدعو المستهلكين إلى ترقب إطلاق أول هواتف سلسلة Mate Series المزوّدة بمعالج "كيرين 980" الجديد كلياً، والذي من المقرر أن يصل إلى المتاجر بحلول شهر أكتوبر المقبل.

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هواوي تكشف النقاب عن معالجها الجديد كيرين 980 بمعرض إيفا برلين 2018 هواوي تكشف النقاب عن معالجها الجديد كيرين 980 بمعرض إيفا برلين 2018



أخبار ذات صلة

GMT 23:32 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

مايكروسوفت تطلق التحديث الجديد لـ"ويندوز 10"
العرب اليوم - مايكروسوفت تطلق التحديث الجديد لـ"ويندوز 10"

GMT 23:27 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

سائق تاكسي يسرب صورة جديدة لهاتف جوجل المقبل
العرب اليوم - سائق تاكسي يسرب صورة جديدة لهاتف جوجل المقبل

GMT 23:21 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

"OPPO" تستعد لطرح هاتف Find X في إفريقيا والشرق الأوسط
العرب اليوم - "OPPO" تستعد لطرح هاتف Find X في إفريقيا والشرق الأوسط

GMT 23:15 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

سامسونج تسعى للتعاون مع "جوجل" لتطوير الذكاء الاصطناعي في Bixby
العرب اليوم - سامسونج تسعى للتعاون مع "جوجل" لتطوير الذكاء الاصطناعي في Bixby

GMT 23:12 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

أجهزة "Apple TV 4K" تحصل على تحديثات كبيرة في نظام tvOS 12
العرب اليوم - أجهزة "Apple TV 4K" تحصل على تحديثات كبيرة في نظام tvOS 12

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هواوي تكشف النقاب عن معالجها الجديد كيرين 980 بمعرض إيفا برلين 2018 هواوي تكشف النقاب عن معالجها الجديد كيرين 980 بمعرض إيفا برلين 2018



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا ذهبيًّا طويلًا يتميَّز بفتحة جانبية

برونا ماركيزين أنيقة خلال حضورها مهرجان البندقية

باريس - مارينا منصف

شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:31 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

أسماء صاعدة تتنافس على تصميمات أزياء خريف 2018
العرب اليوم - أسماء صاعدة تتنافس على تصميمات أزياء خريف 2018

GMT 07:11 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

أبرز المعالم المميزة في المكسيك من أجل عطلة مميزة
العرب اليوم - أبرز المعالم المميزة في المكسيك من أجل عطلة مميزة

GMT 07:38 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

طُرق تغيير وتطوير مطبخكِ ليكون مناسبًا لمتطلّبات العصر
العرب اليوم - طُرق تغيير وتطوير مطبخكِ ليكون مناسبًا لمتطلّبات العصر

GMT 04:34 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

دونالد ترامب يُهاجم رئيس اتحاد نقابات العمّال "AFL-CIO"
العرب اليوم - دونالد ترامب يُهاجم رئيس اتحاد نقابات العمّال "AFL-CIO"

GMT 06:18 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

"رويترز" تُؤكّد أنّ سجن الصحافيَيْن "خُطوة كبيرة إلى الوراء"
العرب اليوم - "رويترز" تُؤكّد أنّ سجن الصحافيَيْن "خُطوة كبيرة إلى الوراء"

GMT 07:38 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

خبراء يؤكدون أنّ تقييد اختيار ألوان ملابس الأطفال مشكلة
العرب اليوم - خبراء يؤكدون أنّ تقييد اختيار ألوان ملابس الأطفال مشكلة

GMT 05:05 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

سراييفو تعتبر واحدة من أكثر المدن إثارة في أوروبا
العرب اليوم - سراييفو تعتبر واحدة من أكثر المدن إثارة في أوروبا

GMT 07:03 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

مصممة تضفي لمسة جمالية على منزل قديم في إنجلترا
العرب اليوم - مصممة تضفي لمسة جمالية على منزل قديم في إنجلترا

GMT 02:58 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

تيريزا ماي تؤكَّد أنَّ بلادها لن تعقد تصويتًا ثانيًا لـ "البريكسيت"
العرب اليوم - تيريزا ماي تؤكَّد أنَّ بلادها لن تعقد تصويتًا ثانيًا لـ "البريكسيت"

GMT 01:57 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

"بي بي سي" تطلق برنامج "Politics Live" السياسي للعصر الرقمي
العرب اليوم - "بي بي سي" تطلق برنامج "Politics Live" السياسي للعصر الرقمي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 19:17 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها
العرب اليوم - رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها

GMT 17:25 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي
العرب اليوم - سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 04:03 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

زوج يشكك في نسب أطفاله بعد رؤيته لزوجته في أحضان ابنه الأكبر
العرب اليوم - زوج يشكك في نسب أطفاله بعد رؤيته لزوجته في أحضان ابنه الأكبر

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه
العرب اليوم - معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه

GMT 10:16 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة
العرب اليوم - أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 19:35 2018 الإثنين ,28 أيار / مايو

سيدة ترفع دعوى خُلع ضد زوجها بسبب مرض زوجها النفسي
العرب اليوم - سيدة ترفع دعوى خُلع ضد زوجها بسبب مرض زوجها النفسي

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 15:54 2018 الخميس ,17 أيار / مايو

خفير يفصل رأس الخادمة اللعوب بعدما هددت بفضحه
العرب اليوم - خفير يفصل رأس الخادمة اللعوب بعدما هددت بفضحه

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 14:40 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

أسرة "مجزرة الرحاب" تطالب بالقصاص وتكشف مفاتيح اللغز
العرب اليوم - أسرة "مجزرة الرحاب" تطالب بالقصاص وتكشف مفاتيح اللغز
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab