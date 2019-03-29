تتعرض غوغل لردود فعل عنيفة جراء تقارير تفيد باستفادتها من معاداة السامية على منصة يوتيوب، التي تمتلكها.

وتقول التقارير إن المستخدمين يستعملون ميزة "Super Chat" الموجودة في الموقع، والتي تتيح لهم دفع رسومات رمزية مقابل أن تكون تعليقاتهم مرئية بشكل كبير في قسم التعليقات بمقاطع الفيديو.ووجد التحقيق في هذه الميزة مجموعة من التصريحات المتطرفة المعادية للسامية في محتوى التعليقات الواردة في الفيديوهات المنشورة على المنصة، بالإضافة إلى محتوى يعكس تصريحات لليمين المتطرف ومنظري المؤامرة.