رئيس سوني يوضح سبب منع مشاركة اللعب في fortnite مع المنصات الأخرى

على الرغم من أن الكثير من الشركات أتاحت فرصة مشاركة اللعب عبر منصات الألعاب المختلفة، إلا أن سوني مازالت تمتلك موقفًا جامدًا بالنسبة لمشاركة لعب Fortnite عبر أجهز بلايستيشن مع الأجهزة الأخرى مثل نينتندو سويتش أو إكس بوكس.
وقد برر رئيس سوني كينيشيرو يوشيدا ذلك في مقابلة مع وكالة AP، بأن بلايستيشن هو أفضل مكان للعب ولهذا فإن منح المستخدم أفضل تجربة تتمثل في اللعب عبر منصة الشركة. وقال يوشيدا “بالنسبة لمشاركة اللعب، فإننا نعتقد دائمًا أن بلايستيشن هو المكان الأمثل للعب Fortnite، لذلك فإن اللعب خلاله هو الأفضل للمستخدم”، وأكمل “في الحقيقة قمنا بإتاحة مشاركة عدد من الألعاب سابقًا مع أجهزة الكمبيوتر والمنصات الأخرى، لكن بالنسبة للعبة Fortnite فإن الأمر مختلف كوننا نبحث عن توفير أفضل تجربة للمستخدمين.”
وبعيدًا عن سوني، فإن مايكروسوفت ونينتندو أتاحتا مشاركة اللعب عبر منصاتهما للعبة، إلا أن سوني تبدو أكثر حزمًا بالموضوع وتتحدث من منطق قوة، خاصة بوجود الإمكانيات الكبيرة على أجهزتها لجذب مستخدمين جدد.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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