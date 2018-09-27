تائج اختبارات السقوط لهواتف آيفون xs و xs max

خلال العام الماضي، كانت هواتف آيفون إكس وآيفون 8 تتعرض لأعراض التلف والكسر للهيكل الخفي المصنع من الزجاج بشكل سهل جدا، لكن اختبارات السقوط التي أجرت على هواتف آيفون الجديدة والتي تضم كل من هاتفي iPhone Xs آيفون Xs و iPhone Xs MAX بينت تحسن كبير عن النماذج السابقة.
نشرت قناة TechSmart على يوتيوب المتخصصة في اختبارات السقوط فيديو يعرض إسقاط هاتفي آيفون إكس إس و آيفون إكس ماكس من ارتفاع عشر أمتار، ولم يتعرض الهاتفين لأضرار كبيرة، كما تم إسقاط الهاتفين من خلال الحركة وتبين أيضًا بأن كلا الهاتفين لديها مقاومة جيدة في السقوط والصدمات.
لكن التحدي الأكبر كان عند إسقاط الهاتفين فعليا من ارتفاع عشرة أمتار كما ذكرنا في البداية والأمر الغريب بأن هاتف iPhone Xs كان لديه أضرار خفيفة بينما الآيفون إكس إس ماكس المفترض أن يكون الهاتف الراقي لم يتحمل السقوط من هذا الارتفاع وتعرض شاشة للكسر واتسمر الهاتف بالوميض.
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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