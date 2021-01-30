يوتيوب يختبر ميزة المقاطع على البث المباشر وتقنية vods

يطرح موقع يوتيوب ميزة "المقاطع"، وهي القدرة على إنشاء مقاطع قصيرة من البث المباشر أو مقاطع الفيديو عند الطلب VODs، بدءًا من اليوم مع مجموعة صغيرة من المبدعين، حيث يمكن أن يتراوح طول هذه المقاطع بين 5 و 60 ثانية وسيكون لها عنوان URL جديد مرتبط بها، ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، سيتمكن المنشئون والمشاهدون من إنشاء مقاطع من خلال الضغط على أيقونة المقطع ، على الرغم من أن الميزة تقتصر حاليًا على أجهزة سطح المكتب وأجهزة أندرويد

وتعد هذه الخطوة ذكية من يوتيوب، لأن القص هو أحد معايير صناعة البث المباشر، يمكنك مشاركة محتوى الفيديو المباشر بسهولة أكبر عبر مقطع فيديو قصير يمكن تمريره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من مطالبة المشاهدين بالتصفح عبر تدفق قد يستغرق ساعات.

وتعد إضافة YouTube لهذه الميزة مجرد إشارة أخرى إلى أن عملاق الفيديو عبر الإنترنت يعتزم تعزيز عملية البث المباشر. ويمكن للمقطع الجيد الذي ينتشر بسرعة أن يجلب تدفقًا هائلاً من المشاهدين الجدد، وفي البث، حيث تشكل الرؤية جزءًا كبيرًا من تحقيق دخل مستدام، فهذا أمر جيد. جدير بالذكر أن يوتيوب يتيح أخيرًا تمكين دعم HDR على وحدات تحكم Xbox من مايكروسوفت، حيث يعمل دعم HDR عبر أجهزة Xbox One S / X الحالية ووحدات التحكم الجديدة مثل Xbox Series X وSeries S، طالما أن لديك تليفزيونًا أو شاشة قادرة على عرض مقاطع فيديو HDR، فسيتحول تطبيق يوتيوب الآن تلقائيًا إلى إخراج محتوى HDR .