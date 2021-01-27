يوتيوب يمدد تجميد حساب ترامب إلى أجل غير مسمى
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يوتيوب يمدد تجميد حساب ترامب إلى أجل غير مسمى

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العرب اليوم - يوتيوب يمدد تجميد حساب ترامب إلى أجل غير مسمى

موقع يوتيوب
واشنطن _ العرب اليوم

 مدد موقع "يوتيوب"، تجميد حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى.
وعلى غرار "فيسبوك" و"تويتر" علق موقع "يوتيوب"، يوم 13 يناير الجاري، حساب ترامب، وحذف تسجيل فيديو نشره، وقال الموقع في بيان حينها إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب "مخاطر حصول عنف"، وإن القناة الآن "ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد لمدة 7 أيام عل الأقل". ويعني تجميد حساب ترامب على "يوتيوب" مؤقتا أن مقاطع الفيديو التي تم تحميلها مسبقا في ملفه الشخصي ستكون متاحة، لكنه لن يتمكن من نشر مقاطع فيديو جديدة.


وحجبت في وقت سابق مواقع "توتش"، و"تويتر"، و"فيسبوك"، و"إنستغرام"، حسابات ترامب لفترات مختلفة بسبب تصريحاته التي أدت لأعمال شغب في واشنطن  في السادس من الشهر الجاري، بعد أن نشر فيديو ورسائل نصية موجهة إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن، واعتبار ترمب أن الانتخابات الرئاسية مزورة.

 

علوم عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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يوتيوب يمدد تجميد حساب ترامب إلى أجل غير مسمى يوتيوب يمدد تجميد حساب ترامب إلى أجل غير مسمى



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