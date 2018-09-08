قامت شركة فيفو بالإعلان رسميا عن الهاتف vivo X23 والذى يأتى بقارئ لبصمة الأصابع مدمج بالشاشة ورامات 8 جيجابايت ومعالج Snapdragon 670 و notch صغير للكاميرا الأمامية.
الهاتف يأتى بشاشة Super AMOLED بحجم 6.41 بوصة وبدقة 2340*1080 بيكسل وكما ذكرنا يأتى بمعالج Snapdragon 670 ورامات 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت وبطارية 3400 ملى أمبير.
الهاتف يأتى بكاميرا خلفية مزدوجة 12 و 13 ميجا بيكسل كما يأتى بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل للسيلفى والتى يمكن إستخدامها أيضا كماسح ضوئى بالأشعة تحت الحمراء من أجل التعرف على الوجه وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1 مع نظام Funtouch OS 4.5 من فيفو.
الهاتف سيأتى بثلاثة ألوان مختلفة بسعر 440 يورو وستبدأ عملية الشحن يوم 14 سبتمبر ولا توجد اى معلومات عما إذا كان الهاتف سيتوفر للبيع خارج الصين أم لا.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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