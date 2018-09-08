قامت شركة فيفو بالإعلان رسميا عن الهاتف vivo X23 والذى يأتى بقارئ لبصمة الأصابع مدمج بالشاشة ورامات 8 جيجابايت ومعالج Snapdragon 670 و notch صغير للكاميرا الأمامية.

الهاتف يأتى بشاشة Super AMOLED بحجم 6.41 بوصة وبدقة 2340*1080 بيكسل وكما ذكرنا يأتى بمعالج Snapdragon 670 ورامات 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت وبطارية 3400 ملى أمبير.

الهاتف يأتى بكاميرا خلفية مزدوجة 12 و 13 ميجا بيكسل كما يأتى بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل للسيلفى والتى يمكن إستخدامها أيضا كماسح ضوئى بالأشعة تحت الحمراء من أجل التعرف على الوجه وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1 مع نظام Funtouch OS 4.5 من فيفو.

الهاتف سيأتى بثلاثة ألوان مختلفة بسعر 440 يورو وستبدأ عملية الشحن يوم 14 سبتمبر ولا توجد اى معلومات عما إذا كان الهاتف سيتوفر للبيع خارج الصين أم لا.