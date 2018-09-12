أعلن قسم SmartThings في شركة سامسونج اليوم عن جهاز جديد لتعقب الموقع يدعى SmartThings GPS Tracker. وكما يمكنك أن تتوقع وكما يوحي إسمه، فمن الممكن إستخدام جهاز SmartThings Tracker لمراقبة مكان أي شيء. يقوم هذا الجهاز بذلك عن طريق إستخدام GPS و LTE مع العلم بأنه يتخذ شكل مربع بأبعاد صغيرة مما يتيح لك ربطه بسهولة مع المفاتيح وحقائب الظهر، وغيرها من الأشياء الأخرى.

هناك جهاز تعقب GPS داخل الجهاز والذي يحتوي أيضًا على مودم LTE-M وبطارية. وفي حالة إذا لم تسمع عن LTE-M من قبل، فهو عبارة عن معيار للشبكات مصمم خصيصًا لأجهزة IoT. ويمكن لجهاز SmartThing Tracker الجديد إستخدام LTE-M لنقل إحداثيات GPS الخاصة به من أي مكان يتلقى فيه إشارة LTE.

يسمح ذلك بتوفير تغطية أكبر بكثير من البلوتوث. ومع ذلك، سيتعين على العملاء التفاوض مع شركة إتصالات محلية من أجل خدمة LTE-M. وفي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، ستبدأ شركة AT&T ببيع جهاز SmartThings Tracker الجديد من شركة سامسونج في اليوم 14 سبتمبر، في حين ستبدأ شركة Verizon ببيعه لعملائها في وقت لاحق من هذا العام.

يمكن إستخدام الجهاز مع تطبيق SmartThings للحصول على المعلومات الجغرافية وإستشعار الموقع في الوقت الفعلي والأتمتة. إنه منتج قوي البنية حيث أنه يحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار، في حين يقال أن البطارية جيدة بما فيه الكفاية لإبقاء الجهاز شغالاً لمدة تصل إلى أسبوع واحد بعملية شحن واحدة.

ستقوم شركة سامسونج ببيع جهاز SmartThings Tracker مقابل 99.99 دولار أمريكي علمًا أنها ستبدأ عملية الشحن يوم 16 سبتمبر. تبلغ كلفة خدمة LTE-M لدى شركة الإتصالات الأمريكية AT&T نحو 5 دولارات أمريكية للشهر الواحد أو 50 دولار أمريكي للعام الواحد بعد أول 12 شهرًا مجانًا.