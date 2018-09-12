أبل تُغلق متجرها الالكتروني مؤقتًا استعدادًا لحدثها الرسمي

أغلقت شركة أبل متجرها الإلكتروني عبر الإنترنت مؤقتًا استعدادًا لحدثها الرسمي لهذا العام في وقت لاحق من هذا اليوم.
وفي حين انه لا يفصلنا على حدث أبل سوي بضعة ساعات قليلة، فقد قامت الشركة بإغلاق متجرها على الانترنت للتحضير لأي منتج جديد سيتم الإعلان عنه. ووفقًا للتوقعات الحالية، سيتم الإعلان عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة خلال هذا الحدث، وهناك أيضا شائعات عن ظهور أجهزة آيباد جديدة وبعض المفاجآت الأخرى.
من المدهش أنه في عام 2018، لاتزال أبل تستعد لتحديث متجرها الالكتروني من خلال غلقه مؤقتًا، فيبدو انها تقوم بفعل ذلك كجزء من خلق جو من التشويق والترقب، حيث أصبح هذا الأمر عنصرًا أساسيًا قبل بدء حدث أبل الرسمي في كل عام.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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