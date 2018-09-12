أبل تُغلق متجرها الالكتروني مؤقتًا استعدادًا لحدثها الرسمي

أغلقت شركة أبل متجرها الإلكتروني عبر الإنترنت مؤقتًا استعدادًا لحدثها الرسمي لهذا العام في وقت لاحق من هذا اليوم.

وفي حين انه لا يفصلنا على حدث أبل سوي بضعة ساعات قليلة، فقد قامت الشركة بإغلاق متجرها على الانترنت للتحضير لأي منتج جديد سيتم الإعلان عنه. ووفقًا للتوقعات الحالية، سيتم الإعلان عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة خلال هذا الحدث، وهناك أيضا شائعات عن ظهور أجهزة آيباد جديدة وبعض المفاجآت الأخرى.

من المدهش أنه في عام 2018، لاتزال أبل تستعد لتحديث متجرها الالكتروني من خلال غلقه مؤقتًا، فيبدو انها تقوم بفعل ذلك كجزء من خلق جو من التشويق والترقب، حيث أصبح هذا الأمر عنصرًا أساسيًا قبل بدء حدث أبل الرسمي في كل عام.