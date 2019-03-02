سبيس إكس تطلق مركبة لمحطة الفضاء الدولية لاختبار تكنولوجيا الشركة
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"سبيس إكس" تطلق مركبة لمحطة الفضاء الدولية لاختبار تكنولوجيا الشركة

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العرب اليوم - "سبيس إكس" تطلق مركبة لمحطة الفضاء الدولية لاختبار تكنولوجيا الشركة

شركة "سبيس اكس"
واشنطن - العرب اليوم

تنطلق اليوم السبت مركبة فضاء صنعتها شركة "سبيس اكس" الفضائية الخاصة في رحلة اختبارية لمحطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر إطلاق مركبة الفضاء "كرو دراجون" على متن صاروخ من طراز "فالكون 9" الساعة 0249 صباحا بالتوقيت المحلي (0749 بتوقيت جرينتش) من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في فلوريدا.

ومن المنتظر أن تنطلق كبسولة "سبيس اكس" بدون طاقم إلى أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية في حوالي الساعة 0605 من صباح يوم الأحد.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ فضاء ومركبة فضاء تم صنعهما بشكل تجاري من الولايات المتحدة.

وتم التخطيط لعملية الإطلاق بالتعاون مع برنامج "كوميرشال كرو" (برنامج الطاقم التجاري) في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، والذي يعمل مع العديد من شركات صناعة الفضاء الأمريكية لتطوير أنظمة بشرية للرحلات الفضائية. وسيكون هذا أول أختبار طيران للبرنامج بدون طاقم.

ويهدف البرنامج إلى إنهاء اعتماد رواد الفضاء الأمريكيين على برنامج الفضاء الروسي للسفر إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت ناسا إن الرحلة، التي ستنطلق في وقت لاحق يوم السبت، ستقدم بيانات حول الصاروخ "فالكون9" ومركبة سبيس اكس "كرو دراجون" والأنظمة الأرضية وعمليات الالتحام والهبوط.

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سبيس إكس تطلق مركبة لمحطة الفضاء الدولية لاختبار تكنولوجيا الشركة سبيس إكس تطلق مركبة لمحطة الفضاء الدولية لاختبار تكنولوجيا الشركة



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سبيس إكس تطلق مركبة لمحطة الفضاء الدولية لاختبار تكنولوجيا الشركة سبيس إكس تطلق مركبة لمحطة الفضاء الدولية لاختبار تكنولوجيا الشركة



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