أعلنت وكالة "ناسا" الأميركية أن المركبة الفضائية الأميركية "دراغون" قد وصلت إلى محطة الفضاء الدولية "آي إس إس".

وكتبت على موقع تويتر: "رائدي الفضاء اليكس وسيرينا ينتظران ظروف إضاءة مناسبة لاستخدام الذراع الروبوتية في المحطة الفضائية للوصول إلى المركبة الفضائية والتقاطها".

وأطلقت المركبة سبيس إكس دراغون على متن صاروخ من طراز فالكون 9 من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية نحو الساعة 13:16 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1816 بتوقيت غرينتش)، وكانت محملة بإمدادات تزن 2721 كيلوغراما ومن بيها العديد من التجارب العلمية.