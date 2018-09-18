هواوي تعلن عن موعد إطلاق هاتف honor magic 2

بعد أن تم إستعراض هذا الهاتف لثواني معدودة في معرض IFA برلين الأخير أعلنت أونور العلامة التجارية المملوكة لهواوي أنها بصدد تقديم هاتف Honor Magic 2 رسمياً يوم 26 اكتوبر القادم.
الهاتف سيأتي بلغة التصميم الجديدة والتي تقدم شاشة تسيطر على نسبة كبيرة الواجهة وبلا حواف تقريباً وسيقدم ايضاً ميزة الكاميرا الميكانيكية والتي تخرج فقط عند الحاجة لها كما هو الحال مع هاتف أوبو فايند X.
كذلك من المنتظر ان يقدم الهاتف بصمة داخل شاشة العرض وايضاً سيكون ماجيك 2 ثاني هاتف من هواوي يعمل بالمعالج الرائد الجديد Kirin 980 مع بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي ايضاً.
من الطبيعي أن يعمل الهاتف بنظام أندرويد الفطيرة 9.0 مع واجهة MIUI 9.0 الأحدث من هواوي وبقية التفاصيل سنتعرف عليها يوم الحدث خصوصا مواعيد التوفر والاسعار.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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