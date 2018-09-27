تحديث لوحة مفاتيح swiftkey يجلب ترجمة مايكروسوفت على أندرويد

تعتبر لوحة مفاتيح SwiftKey التطبيق الأشهر في هذا المجال على الهواتف الذكية لما تقدمه من ميزات كبيرة تساعد المستخدم بالحصول على خواص إضافية بكل سهولة، وهو ما سيستمر مع التحديث الأخير للتطبيق على نظام تشغيل أندرويد.
حيث ضمنت الشركة المطورة للتطبيق خدمة الترجمة من مايكروسوفت إلى لوحة مفاتيحها، مما يتيح للمستخدم الحصول على ترجمة فورية للكلمات بشكل سهل وبأكثر من 60 لغة مختلفة من لغات العالم. وتعمل الإضافة الجديدة على تقديم خيار ترجمة الجمل أو الكلمات في المحادثات بشكل فوري، مما يجعل إمكانية فهم المتحدثين بلغات أخرى دون نسخ الكلام لتطبيق ترجمة لفهمه.
الأمر اشبه إلى حدٍ كبير مع خاصية الترجمة التي توفرها تويتر على شبكتها من مايكروسفت، ولكن على SwiftKey سيكون الأمر أكثر شمولية.
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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