زودت شركة «هواوي» هاتفها «نوفا 3» بكاميرا قوية للغاية، تتيح للمستخدمين الاستغناء عن نمط صور السيلفي التقليدية، والانتقال إلى عصر جديد من تجارب السيلفي المدعومة بأحدث إمكانيات الذكاء الاصطناعي.
تمتلك الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل خاصية تمييز الوجوه من الخلفية، إلى جانب إمكانية التعرّف على أكثر من 200 سيناريو مختلف من ثماني فئات، بما في ذلك السماء الزرقاء، والشاطئ، والنباتات، والليل، وعروض الأداء الفنية على المسرح، والزهور.
وبعد أن تقوم بمعالجة المشهد أمام الكاميرا، يعمل الهاتف على تطبيق ميزة التجميل على كائنات الصورة، فضلاً عن التحسينات على الخلفية. ومن جهة ثانية، يعمل المستشعر الثانوي بدقة 2 ميجابكسل على التقاط العمق، وتعديل الإعدادات بشكل تلقائي لعرض الخلفية بطريقة تبعث الحياة في صور السيلفي المتميزة، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة وتذكر أمتع لحظات حياتهم في كل مرة.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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