أعلنت مجموعة هواوي، عن دخولها رسمياً إلى سوق مكبّرات الصوت الذكية من خلال إطلاق جهاز Huawei

AI Cube المدعوم بإمكانات الذكاء الاصطناعي، والذي يمكن استخدامه كمكبّر صوت المدمج أو تحويله إلى راوتر لاتصالات الجيل الرابع 4G مع نظام مساعد أمازون الذكي والمُدمج "أليكسا".

ويمثّل جهاز Huawei AI Cube، الذي تمّ الكشف عنه في معرض "إيفا برلين 2018" للإلكترونيّات الاستهلاكية والترفيهية – طريقة جديدة وأكثر طبيعية وملائمة للمستهلكين من أجل الاتصال بالإنترنت والتحكم في الأجهزة الذكية، ناهيك عن قدرته على توفير صوت نقي وعالي الجودة من خلال تصميم عملي ومبسّط وصغير الحجم.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "باعتبارها شركة رائدة على مستوى القطاع، تلتزم هواوي بتوفير إمكانات اتصال سلسة، وتمكين المستخدمين من الاتصال بشبكة الإنترنت بطرق ذكيّة ومتكاملة. ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل هواوي على تعزيز القيمة الحقيقية لمحفظة منتجاتها، وطرح مجموعة واسعة من المنتجات المدعومة بأحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي، ويعتبر جهاز Huawei AI Cube الأحدث من نوعه في هذا الإطار؛ حيث يضم مجموعة متكاملة من الوظائف والمزايا التي تعكس التزام هواوي الراسخ تجاه الابتكار ومبادرات الشراكة والتعاون. ونؤكد بأن جهاز Huawei AI Cube يمثل منتجاً فريداً سيجذب بالتأكيد اهتمام المستهلكين؛ حيث يجمع بين تقنيات الاتصالات الرائدة لشركة هواوي ومنصة أليكسا من أمازون".

وبفضل دعمه للاتصال بالإنترنت اللاسلكي (واي فاي) عبر شبكات اتصالات الجيل الرابع، يستطيع جهاز Huawei AI Cube تلبية متطلبات الاتصال المتنوعة في المنازل الذكيّة. ويمكن بكل سهولة ومرونة تحويل الجهاز إلى راوترٍ عبر تزويده بشريحة SIM مخصصة لاتصالات الجيل الرابع، والاستمتاع بإنترنت عالي السرعة (من فئة 6) وبسرعات تحميل تبلغ 300 ميجابت في الثانية. كما ويتوافق الجهاز مع معيار (Wi-Fi 802.11ac)، مما يتيح استخدام الراوتر في نطاق مزدوج، والعمل على قنوات بسرعة 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، ونقل البيانات عبر الشبكة المحلية بسرعة تصل إلى 1200 ميجابت في الثانية.

إلى جانب ذلك، يضم جهاز Huawei AI Cube منصة أمازون الرقمية الذكية "أليكسا" المدمجة، مما يمكّن المستخدمين من تشغيل الموسيقى بكل سهولة، والتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية، والوصول إلى أكثر من 50 ألفاً من مهارات ووظائف ومزايا "أليكسا"، وذلك بمجرد السؤال دون الاضطرار لاستخدام اليدين.

وفي معرض تعليقه حول الجهاز، قال بيت تومبسون، نائب الرئيس المسؤول عن خدمة "أليكسا" الصوتية: "يجمعHuawei AI Cube ميزات عدة أجهزة في جهاز واحد محققاً التوازن بين الوظائف التشغيلية الذكية والصوت عالي الجودة. نحن نرقب شركة هواوي بسرور وهي تقدم للعملاء في أوروبا طريقة بسيطة لتشغيل الموسيقى، والتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية، والوصول إلى الآلاف من المهارات والوظائف والمزايا".

وبالنسبة لأداء مكبّر الصوت، تم تزويد جهاز Huawei AI Cube بتجويف صوتي كبير (سعة 400 ميلي ليتر) مع غشاء من الألمنيوم، مما يتيح لمكبر الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي توفير صوت نقي وعالي الجودة والوضوح، بالإضافة إلى إنتاج صوت جهير عميق ومحيطي. وتم أيضاً تحسين نقاء الصوت عبر الاستعانة بالنظام الصوتي الفريد Huawei Histen الخاص بشركة هواوي. ويسهم هذا النظام، المتوفر فعلياً في مجموعة واسعة من أجهزة وهواتف هواوي، في إثراء مجموعة مزايا مكبر الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر تضمين صوت الجهير الافتراضي، ومزايا مُوازنة الأطوار الصوتية، والتحكم التكيّفي بالصوت، والتعرف على الصوت بعيد المدى، وغيرها الكثير من المزايا.

ويشتمل جهاز Huawei AI Cube على جميع هذه التقنيات والمزايا المذكورة أعلاه من خلال تصميم مصغّر ومُدمج باللون أبيض غير اللامع، ومزوّد بقاعدة شبكية أنيقة ومرنة ثلاثية الأبعاد. علاوةً على ذلك، تم تصميم مكبر الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن إخفاء منافذ التوصيل عند أسفل القاعدة، مما يسمح بتكامله بأناقة وسهولة مع مختلف الديكورات المنزلية.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة تحليلات السوق "كاناليس"، من المتوقع نمو حجم سوق مكبرات الصوت الذكية على الصعيد العالمي بأكثر من الضعف، ليصل إلى 225 مليون وحدة بحلول عام 2020. وتُبشّر هذه الفرصة الهائلة بتحقيق منافع قوية في السوق لهذه الفئة من المنتجات، لا سيما في السوق الصينيّة. وباعتبارها شركة رائدة بمجال تصنيع معدات الاتصالات والهواتف الذكية، فإن هواوي تتمتع بمكانة رائدة وفريدة تؤهلها للاستفادة من هذا التوجّه المزدهر في الصين وخارجها.

وبالإضافة إلى Huawei AI Cube، أعلنت هواوي عن إطلاق جهاز Huawei Locator الذي يمثل أداة صغيرة الحجم لمعرفة المواقع؛ وهو يدعم العديد من المزايا مثل التشغيل طويل الأمد، وفترات استخدام أوضاع الاستعداد، بالإضافة إلى التوافق مع 4 معايير رئيسية لخدمات "النظام الشامل للملاحة بالأقمار الصناعية" (GNSS) وهي: تحديد الموقع الجغرافي GPS، ونظام Glonass لتحديد المواقع، وجاليليو Galileo، ونظام الملاحة العالمي Beidou. كما ويدعم جهاز Huawei Locator استخدام بطاقات الاتصال المصغرة (nano SIM) وشرائح الاتصال الإلكترونية (eSIM)، وخدمة التجوال العالمي، مع إمكانية الحصول على تقارير شبه فورية حول الموقع، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، بما يشمل زر النجدة في حالات الطوارئ SOS، وميزة معرفة الحدود الجغرافية (Geofence)، فضلاً عن خدمة BLE Found التي تعتمد على درجة التقارب وتقوم بتشغيل إنذار على جهاز Huawei Locator عند اقترانه بهاتف ذكي يبعد مسافة 10 أمتار من الجهاز. من جهة ثانية، تم تصميم Huawei Locator على شكل جهاز متين متعدد الأغراض، وهو يتمتع بتصنيف معيار مقاومة الغبار (IP68)، مما يجعله أداة مثالية تماماً لأي نوع من الأنشطة سواء داخل أو خارج المنزل.