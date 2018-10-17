فيس بوك تعتزم طرح جهاز جديد مخصص للفيديوهات

كشفت "فيس بوك" عن اعتزامها طرح جهاز ذكي جديد مخصص للفيديوهات بعد إطلاقها "Portal" المخصص لدردشة الفيديو، وفقا لما نشره موقع أمريكي شهير.

ويحمل الجهاز الاسم الرمزى "ريبلي"، وبمجرد طرحه في الأسواق فإن فيس بوك ستدخل في منافسة شركة مع عمالقة آخرين مثل أمازون، وأبل، وجوجل، خاصة وأن الجهاز الجديد يمكن أن يحول تلفازك بالكامل إلى موقع فيس بوك ضخم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة فيس بوك للاهتمام أكثر بمحتوى الفيديو الذي تبثه عبر تبويب "ووتش" الشهير، وجذب عدد أكبر من المستخدمين للاستفادة منه في الترفيه ومتابعة الأحداث التي يهتمون بها.