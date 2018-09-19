تلعب شركة سامسونج الكورية في دور بارز في صناعة شاشات الـOLED للهواتف الذكية، وتقريباً أغلب الشركات المصنعة للهواتف الذكية دائماً ما تلجأ إليها كونها تملك أكبر المصانع في العالم القادرة على تغطية المتطلبات بالإضافة إلى أن الشركة معروفة في سمعتها العريقة في مجال تصنيع الشاشات.
خلال العام الماضي استخدمت شركة آبل الأمريكية شاشات OLED لأول مرة في هاتفها الذكي آيفون اكس، وكان المرود الأساسي لها والوحيد شركة سامسونج الكورية، وهذا العام أيضا مع سلسلة هواتف الأيفون الجديدة والتي ضمت كل من جهازي iPhone Xs و iPhone Xs Max كانت سامسونج هي المورد الوحيد لشاشات أوليد الخاصة بكلا الهاتفين مع أن تقارير سابقة أن آبل قد تستعين بشركة LG الكورية لتوريد الشاشات.
في واقع الأمر مع هواتف آيفون العام المقبل 2019، وربما بعض النسخ التي ستضنع أيضا في هاتفي آيفون إكس إس و آيفون إكس إس ماكس لن تكون سامسونج هي المورد الوحيد لشاشات أوليد لهواتف الأيفون، بحسب تسريب جديد فإن شاشات LG قد نجحت في مرور اختبارات أبل وأنها مسألة وقت حتي تدخل في عملية إنتاج هاتفي أبل الجديدان iPhone XS و iPhone XS Max.
تستخدم LG شاشات OLED لهاتفها الذكي V30، كما تقوم بتزويد جوجل حاليًا بشاشات OLED لجهاز Pixel 2 XL، الذي قد واجه أيضًا مجموعة من المشكلات المتعلقة بالشاشة.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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