أتاح تطبيق إنستجرام تطبيقات المصادقة الثنائية المختلفة لكافة المستخدمين من الآن، وفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكي.

كما أن تأمين عمليات تسجيل الدخول إلى حسابات المستخدم المختلفة باستخدام المصادقة الثنائية 2FA هو أمر صحيح للغاية على الإنترنت، ولكن يمكن أن يكون الأمر مزعجًا عندما تقرر الخدمات إرسال الرموز عبر الرسائل القصيرة فقط.

ولا يعد تطبيق المصادقة أكثر سهولة فحسب، بل إنه أكثر أمانًا أيضًا لأن الرسائل العادية يمكن اعتراضها أو إعادة توجيهها، لذلك فإن هذه الخطوة الجديدة من انستجرام تعد أمرا مميز للغاية.

ويمكن للمستخدم الاستمتاع بالميزة الحديدة من خلال التوجه إلى الإعدادات الموجودة على تطبيق Instagram، ثم التمرير لأسفل للوصول إلى مصادقة Two-Factor، ليجد المستخدم خيار المصادقة الثنائية عبر التطبيقات والتي يمكن أتباعها بكل سهولة لاستخدام أي تطبيق من تطبيقات المصادقة.