وعدت جوجل الشهر الماضى بأنها ستجلب المزيد من الميزات والتحسينات إلى يوتيوب ميوزيك، وبدأت التحديثات بالفعل بالوصول إلى الخدمة، إذ تم إضافة عدد من عناصر التحكم فى جودة البث والتنزيل الجديدة.
ووفقا لموقع 9to5google الأمريكى، للاستفادة من عناصر التحكم الجديدة، ما عليك هو التوجه إلى الإعدادات والضغط على "جودة الصوت على شبكة الهاتف" أو "جودة الصوت على شبكة Wi-Fi"، إذ يحتوى كل إعداد على أربعة خيارات وهي: Low و Normal و High و Always High .
هناك أيضًا بعض عناصر التحكم فى جودة التنزيل الجديدة المتوفرة، إذ سترى خيار "جودة صوت" جديد يقدم تعديلات إضافية مثل Low و Normal و High، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتيح "جودة الفيديو" للمستخدمين تعيين خدمة البث لتخزين الصوت فقط.
لم يصل التغيير الرسمى إلى متجر Google Play ليعكس التغييرات الجديدة ، ولكن ربما تم طرحه خلال الفترة القادمة.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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