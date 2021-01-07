قال موقع The Verge إن يوتيوب أزال مقطع فيديو من الرئيس دونالد ترامب يخاطب هجومًا على الكابيتول لأن الرئيس يكرر معلومات خاطئة حول نتيجة انتخابات 2020، وذلك قبل ساعات من تصديق الكونجرس الأمريكي على فوز الرئيس جوبايدن.

وستسمح الشركة لرسالة ترامب بالظهور في مقاطع فيديو منشئي محتوى آخرين إذا كان هناك سياق تعليمي أو إخباري مناسب، وتأتي الإزالة بعد أن وضع يوتيوب تحديثًا جديدًا للسياسة في ديسمبر 2020 ، والذي يحظر أي نوع من المحتوى الذي يزعم أن تزوير الناخبين على نطاق واسع قد أثر على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



وفي مقطع الفيديو الجديد لترامب، الذي نُشر أيضًا على Twitter و Facebook ، واصل نشر معلومات حول انتخابات 2020، واصفًا النتائج بالاحتيال.وصرح ترامب: "كانت لدينا انتخابات سُرقت منا"، "لقد كانت انتخابات ساحقة والجميع يعرف ذلك، وخاصة الجانب الآخر".كما استخدم مقطع الفيديو لدعوة مثيري الشغب إلى "العودة إلى منازلهم" بعد ساعات من الهجوم، ولم يستنكر ترامب أي أعمال عنف وقعت.



ووضع Twitter في البداية قيودًا على مقطع الفيديو الخاص به، ومنع الأشخاص من إبداء الإعجاب أو إعادة التغريد أو الرد على مشاركة ترامب الأصلية، وأشار موقع تويتر إلى "مخاطر العنف" على أنها السبب. وبعد مرور بعض الوقت، أزال Twitter مقطع الفيديو بالكامل وتغريدتين أخريين، قائلين إنهم انتهكوا قواعده.وتلقى منشور ترامب على Facebook في البداية ملصقًا يقول: "لدى الولايات المتحدة قوانين وإجراءات ومؤسسات قائمة لضمان نزاهة انتخاباتنا"، لكنها أزلتها تمامًا منذ ذلك الحين.