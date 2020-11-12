أول تعليق من «يوتيوب» على العطل الفني اليوتيوب

تعرض موقع يوتيوب الشهير لعطل فني، فجر اليوم الخميس، حيث لم يتمكن المستخدمين من الدخول على القنوات أو مشاهدة أي مقاطع فيديو وشكا عدد من مستخدمي موقع "يوتيوب"، عدم قدرتهم على الدخول إلى القنوات الخاصة بهم، أو مشاهدة الفيديو، فيما كانت الواجهة الرئيسية للموقع تعمل بشكل طبيعي وقال فريق عمل "يوتيوب"، عبر الصفحة الرسمية لها على "تويتر": "نشكركم على تقاريركم حول YouTube و YouTube TV ومشكلات الوصول إلى YouTube للموسيقى.. نحن نعمل على حل هذه المشكلة وسنخبركم عند إصلاحها".