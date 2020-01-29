جنود الجيش الروسي يتزودون بساعات ذكية
آخر تحديث GMT23:24:11
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

جنود الجيش الروسي يتزودون بساعات ذكية

العرب اليوم -

العرب اليوم - جنود الجيش الروسي يتزودون بساعات ذكية

الساعات الذكية
موسكو ـ العرب اليوم

بدأت وحدات الجيش الروسي في تسلّم دفعات من الساعات الذكية المسماة بـ"الحارس".وستساعد تلك الساعات قيادة الوحدات في متابعة موقع الجنود الذين ينفذون مهام خفر المعدات والأسلحة والمنشآت الهامة وتحركاتهم كلها.وقال مدير عام شركة "أرغوس–سبيكتر" المصنّعة للساعة الذكية، سيرغي ليفتشوك، إن شركته لم تتلق حتى الآن أية ملاحظات بشأن مكوّنات الساعة أو تشغيلها، كما أوضح أن الساعة تساعد في الرقابة على أداء الواجبات والمناوبات من قبل الجنود.وعلى سبيل المثال فإن الجندي الحارس يمكنه أن يرسل بواسطة ساعته الذكية كل

المعلومات اللازمة عن خصوصيات الخدمة، وفي حال فقدان الوعي أو مقتل الجندي، فإن الساعة ترسل بعد مرور دقيقة واحدة إشارة إلى مركز القيادة والساعات الذكية المتوفرة لدى الحراس المجاورين.وأضاف أن قنوات الاتصال بين الجندي ومركز القيادة محمية تماما من الاختراق لأنها مرتبطة بقناة واحدة فقط في وزارة الدفاع.وتتزود الساعات الإلكترونية ببوصلة خاصة، ما يعد أمرا مهما بالنسبة لمنطقة القطب الشمالي وغيرها من المناطق النائية.ويكفي شحن بطارية الساعة الإلكترونية للعمل حتى 12 ساعة. ويتوقع أن يتزود جميع أفراد سلاح المظلات، عام 2020، بالساعات الذكية، ثم يبدأ جنود الأسلحة الأخرى في القوات المسلحة الروسية في التزود بها.

علوم عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جنود الجيش الروسي يتزودون بساعات ذكية جنود الجيش الروسي يتزودون بساعات ذكية



أخبار ذات صلة

GMT 14:00 2020 الأربعاء ,29 كانون الثاني / يناير

"روس كوسموس" تعتزم إطلاق مركبة "أوريول" الفضائية إلى مدار القمر عام 2029
العرب اليوم - "روس كوسموس" تعتزم إطلاق مركبة "أوريول" الفضائية إلى مدار القمر عام 2029

GMT 14:13 2020 الأحد ,19 كانون الثاني / يناير

خلل طارئ في واتساب لا صورة ولا صوت
العرب اليوم - خلل طارئ في واتساب لا صورة ولا صوت

GMT 08:30 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

"غوغل" تصل إلى تريليون دولار للمرة الأولى
العرب اليوم - "غوغل" تصل إلى تريليون دولار للمرة الأولى

GMT 12:34 2019 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر

تطبيق يساعدك على إجراء الاتصالات من الحاسب
العرب اليوم - تطبيق يساعدك على إجراء الاتصالات من الحاسب

GMT 08:52 2019 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

سنابشات تتخذ إجراء جديدا لـ"مكافحة التضليل"
العرب اليوم - سنابشات تتخذ إجراء جديدا لـ"مكافحة التضليل"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بدت اختياراتهم ملفتة وفاخرة ومنسقة مع بعضها البعض

ثنائيات النجوم بإطلالات متألقة في حفل Grammys 2020

نيويورك - العرب اليوم

في ظل مواكبتنا لحفل Grammys هذا العام، لفتنا العديد من اطلالات النجمات العالميات برفقة أزواجهن وأصدقائهن. فبدت اختياراتهم ملفتة وفاخرة ومنسقة مع بعضها البعض من خلال أجمل التصاميم الفاخرة والملفتة.اليك اجمل اطلالات ثنائيات النجوم خلال تألقهن في حفل Grammys 2020، لتستوحي منها أجدد صيحات الموضة الفاخرة. أعجبتنا اطلالة النجمة CHRISSY TEIGEN بفستان مرجاني من توقيع Yanini برفقة زوجهاJOHN LEGEND الذي تألق ببدلة رسمية باللون الرمادي مع قصة البلايزر المكسرة من جهة وغير المستقيمة. أما الجميلة LANA DEL REY بفستان فضي براق الى جانب SEAN STICKS LARKIN الذي ارتدى بدلة رسمية سوداء. ومن الاطلالات التي أعجبتنا تألق الجميلة Dua Lipa بتصاميم ساتان فضية من توقيع Alexander Wang وارتدى Anwar Hadid بدلة رسمية سوداء مع ربطة العنق الكلاسيكية واللافت اطلالة الثنائي  Priyanka Chopraبفستان ابيض مزخرف مع ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:52 2020 الأربعاء ,29 كانون الثاني / يناير

كايا جيربر تتعاون مع جيمي تشو لإطلاق تشكيلة من الأحذية مستوحاة من التسعينات
العرب اليوم - كايا جيربر تتعاون مع جيمي تشو لإطلاق تشكيلة من الأحذية مستوحاة من التسعينات

GMT 02:46 2020 الأربعاء ,29 كانون الثاني / يناير

تعرّف على أفضل النشاطات السياحية لزوار غامبيا للمرة الأولى
العرب اليوم - تعرّف على أفضل النشاطات السياحية لزوار غامبيا للمرة الأولى

GMT 02:39 2020 الأربعاء ,29 كانون الثاني / يناير

تعرفي على ديكورات حمامات مودرن أنيقة بخطوط بسيطة وألوان براقة
العرب اليوم - تعرفي على ديكورات حمامات مودرن أنيقة بخطوط بسيطة وألوان براقة

GMT 02:52 2020 الأربعاء ,29 كانون الثاني / يناير

جاريد كوشنر يؤكد أن خطة دونالد ترامب هي السبيل الوحيد لدولة فلسطينية
العرب اليوم - جاريد كوشنر يؤكد أن خطة دونالد ترامب هي السبيل الوحيد لدولة فلسطينية

GMT 00:43 2020 الأربعاء ,29 كانون الثاني / يناير

صحافية تتلقى تهديدات بالقتل وتُفصل من عملها بسبب اللاعب كوبي براينت
العرب اليوم - صحافية تتلقى تهديدات بالقتل وتُفصل من عملها بسبب اللاعب كوبي براينت

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:49 2020 الأربعاء ,29 كانون الثاني / يناير

قطر تُعلِن موقفها مِن "خطة السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين
العرب اليوم - قطر تُعلِن موقفها مِن "خطة السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين

GMT 09:06 2019 الخميس ,26 كانون الأول / ديسمبر

واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف آيفون فقط
العرب اليوم - واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف آيفون فقط

GMT 09:39 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

يقدّم لك هذا الشهر العديد من المكافآت واللحظات الجميلة
العرب اليوم - يقدّم لك هذا الشهر العديد من المكافآت واللحظات الجميلة

GMT 06:38 2020 الإثنين ,13 كانون الثاني / يناير

تيم حسن يكشف عن موعد عرض مسلسل"العميد"
العرب اليوم - تيم حسن يكشف عن موعد عرض مسلسل"العميد"

GMT 03:16 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

قائمة بـ10 أحجار كريمة تجلب الحظ السعيد
العرب اليوم - قائمة بـ10 أحجار كريمة تجلب الحظ السعيد

GMT 13:34 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة
العرب اليوم - تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة

GMT 00:51 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

خطوات بسيطة لتجنب غضب رجل برج الحمل والابتعاد عن الملل
العرب اليوم - خطوات بسيطة لتجنب غضب رجل برج الحمل والابتعاد عن الملل

GMT 03:20 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو

حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر
العرب اليوم - حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر

GMT 11:49 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

من المستحسن أن تحرص على تنفيذ مخطّطاتك
العرب اليوم - من المستحسن أن تحرص على تنفيذ مخطّطاتك

GMT 12:00 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

تعرف على مميزات وعيوب سيارة "تويوتا راف فور"
العرب اليوم - تعرف على مميزات وعيوب سيارة "تويوتا راف فور"

GMT 09:52 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء هادئة في حياتك المهنية والعاطفية
العرب اليوم - تعيش أجواء هادئة في حياتك المهنية والعاطفية

GMT 13:10 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تتمتع بسرعة البديهة وتدهش كثيرين بأفكارك الذكية
العرب اليوم - تتمتع بسرعة البديهة وتدهش كثيرين بأفكارك الذكية

GMT 22:59 2019 الأربعاء ,22 أيار / مايو

"فيفا" يعلن عن عدم زيادة المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022
العرب اليوم - "فيفا" يعلن عن عدم زيادة المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022

GMT 18:14 2019 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر

ديكورات مطابخ عصرية مودرن لعام 2019 للحصول على منزل عصري
العرب اليوم - ديكورات مطابخ عصرية مودرن لعام 2019 للحصول على منزل عصري

GMT 00:59 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

مشهد لـ صبا مبارك في مسلسل "حكايات بنات" يحقق 15 مليون مشاهدة
العرب اليوم - مشهد لـ صبا مبارك في مسلسل "حكايات بنات" يحقق 15 مليون مشاهدة

GMT 22:42 2017 الخميس ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

طوني خليفة يطمئن جمهور جورج قرداحي على صحته
العرب اليوم - طوني خليفة يطمئن جمهور جورج قرداحي على صحته

GMT 17:11 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

أحدث تصاميم ديكور المطابخ العصرية في عام 2019
العرب اليوم - أحدث تصاميم ديكور المطابخ العصرية في عام 2019

GMT 05:21 2019 الأحد ,03 آذار/ مارس

الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيسًا لاتحاد الرياضة المجتمعية
العرب اليوم - الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيسًا لاتحاد الرياضة المجتمعية

GMT 02:56 2019 الجمعة ,17 أيار / مايو

"العفو" الدولية تُطالب إسرائيل بإجراءات ضد اختراق "واتساب"
العرب اليوم - "العفو" الدولية تُطالب إسرائيل بإجراءات ضد اختراق "واتساب"

GMT 14:07 2013 الأربعاء ,27 شباط / فبراير

نيك لاش يسعى إلى شهرة طفله منذ الصغر
العرب اليوم - نيك لاش يسعى إلى شهرة طفله منذ الصغر

GMT 12:11 2015 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

"Infiniti FX" سيارة ذات مظهر رائع وجذاب
العرب اليوم - "Infiniti FX" سيارة ذات مظهر رائع وجذاب

GMT 19:26 2019 السبت ,27 تموز / يوليو

العثور على جثة عروس بعد 24 ساعة من زفافها
العرب اليوم - العثور على جثة عروس بعد 24 ساعة من زفافها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab