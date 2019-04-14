عودة فيسبوك وواتساب وإنستغرام بعد عطلٍ استمر أكثر من ساعتين

عادت خدمات ثلاث منصات للتواصل الاجتماعي، وهي فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب، بعد عطل استمر أكثر من ساعتين.

ورصد موقع «داون ديتيكتور»، المعنيُّ بمراقبة المواقع الإلكترونية، الأحد 14 أبريل/نيسان 2019، تعطُّل موقع فيسبوك منذ الساعة (10:30 ت.غ) في جميع أنحاء العالم، قبل عودته عند الساعة (12:58 ت.غ).

وأشار الموقع إلى تلقي آلاف البلاغات بتوقف خدمة «فيسبوك»، من شمال شرقي الولايات المتحدة، وأوروبا، والفلبين.

وحسب وسائل إعلام، يعد هذا العطل هو الثاني الذي يطول موقع فيسبوك خلال شهر واحد.

وحتى الساعة (12:55 ت.غ) لم تكشف شركة فيسبوك عن أسباب العطل.

وكانت الشركة اشترت موقع إنستغرام لتبادل الصور عام 2012، كما استحوذت على برنامج «واتساب» للمحادثات في عام 2014.

يشار إلى أن هناك أكثر من 1.52 مليار حسابٍ نشطٍ يومياً على موقع فيسبوك وحده.