أبل تطلق ميزة جديدة داخل نظام ios 12 للمستخدمين

أطلقت شركة أبل ميزة جديدة داخل نظام التشغيل iOS 12 تحمل اسم Screen Time، تضع للمستخدم حدود للاستخدام وتجعله يتتبع هاتفه، بالإضافة إلى الحفاظ على علامات التبويب والألعاب قيد التشغيل، وفقا لموقع "ميرور" البريطاني.
وتأتي هذه الخطوة كمحاولة من أبل للتغلب على إدمان الهواتف الذكية، وكشفت تقارير سابقة أن الناس يشعرون بالقلق من طول الوقت الذي يقضونه على هواتفهم، ويصدمون من عدد المرات التى يلتقطون فيها أجهزتهم للتحقق مما حدث.
وبعض المستخدمين متعلقين بهواتفهم لدرجة أنهم يرفضون تثبيت نظام التشغيل الجديد الذي يضم تلك الميزة، على الرغم من أنها ميزة اختيارية، واعترف آخرون بأن الميزة ستعطيهم وقفة للتفكير، لكنهم لن يغيروا كيفية استخدام هواتفهم.
تعتبر من أكثر الأشياء إثارة للاهتمام حول Screen Time هي كيفية تتبع كل من الإخطارت وعدد مرات التقاط الهاتف للتحقق من كل إخطار ورسالة، وتسائل بعض الأشخاص عن سبب عدم إمكانية تصنيف التطبيقات، وعدم تفعيل الميزة مع بعض التطبيقات مثل "واتس اب".
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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