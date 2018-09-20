أبل تطلق ميزة جديدة داخل نظام ios 12 للمستخدمين

أطلقت شركة أبل ميزة جديدة داخل نظام التشغيل iOS 12 تحمل اسم Screen Time، تضع للمستخدم حدود للاستخدام وتجعله يتتبع هاتفه، بالإضافة إلى الحفاظ على علامات التبويب والألعاب قيد التشغيل، وفقا لموقع "ميرور" البريطاني.

وتأتي هذه الخطوة كمحاولة من أبل للتغلب على إدمان الهواتف الذكية، وكشفت تقارير سابقة أن الناس يشعرون بالقلق من طول الوقت الذي يقضونه على هواتفهم، ويصدمون من عدد المرات التى يلتقطون فيها أجهزتهم للتحقق مما حدث.

وبعض المستخدمين متعلقين بهواتفهم لدرجة أنهم يرفضون تثبيت نظام التشغيل الجديد الذي يضم تلك الميزة، على الرغم من أنها ميزة اختيارية، واعترف آخرون بأن الميزة ستعطيهم وقفة للتفكير، لكنهم لن يغيروا كيفية استخدام هواتفهم.

تعتبر من أكثر الأشياء إثارة للاهتمام حول Screen Time هي كيفية تتبع كل من الإخطارت وعدد مرات التقاط الهاتف للتحقق من كل إخطار ورسالة، وتسائل بعض الأشخاص عن سبب عدم إمكانية تصنيف التطبيقات، وعدم تفعيل الميزة مع بعض التطبيقات مثل "واتس اب".