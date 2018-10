مايكروسوفت تتعاون مع swift لاستخدام azure في تحويل الأموال

أعلنت شركة مايكروسوفت عن توقيعها شراكة مع ​SWIFT تسمح بموجبها استخدام خدماتها السحابية للقيام بعمليات الدفع وتحويل الأموال لصالح SWIFT، كما تأمل أن تكون هذه الشراكة بداية لاستخدام كامل خدمات المراسلات الواسعة الانتشار بين المؤسسات المالية التي تقدمها الأخيرة.

وللتوضيح، فإن SWIFT اختصار "The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications" أو جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، أي الوسيلة التي تستخدمها البنوك للتواصل فيما بينها للقيام بالحوالات المالية، وربما أي شخص سبق له التحويل من بلد إلى أخر سيكون على دراية بوجود رمز SWIFT للحساب.

وربما مع الشراكة الجديدة، فإن سرعة التحويل من مكان لأخر ستكون أسرع وأسهل، حيث أن مايكروسوفت ستدعم نحو 400$ مليار في العام من هذه التحويلات، وبوجود القسم المالي في الشركة والذي يدير 150$ مليار فسيكون الأمر مناسب وسهل لكلا الطرفين، بجانب المستخدم النهائي بكل تأكيد.