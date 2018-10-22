كشفت شركة Oppo رسمياً عن هاتف Oppo R15x الذي يأتي بنفس تصميم K1 لكن مع سعة تخزينية 128 جيجابايت، وسعر 360 دولار.

لا يختلف تصميم هاتف Oppo R15x عن إصدار Oppo الذي أعلن عنه مؤخراً Oppo K1، حيث يأتي الإصدار الجديد بالنتوء العلوي للشاشة الذي يضم مستشعر UD مع الكاميرة الأمامية.

هاتف Oppo R15x يظهر على الموقع الرسمي للشركة مع شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، تضم أيضاً مستشعر بصري مدمج في الشاشة.

وتشغل الشاشة نسبة 91% من حجم الهاتف، كما يضم الإطار الجانبي للهاتف المكبرات الصوتية، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 25 ميجا بيكسل، مع تقنية الذكاء الإصطناعي.

أيضاً لا توضح Oppo مواصفات الكاميرة الخلفية لهاتف Oppo R15x، لكن من المتوقع أن تحاكي مواصفات هاتف Oppo K1 مع مستشعر رئيسي 16 ميجابيكسل وفتحة عدسات f/1.7، إلى جانب مستشعر 2 ميجابيكسل لدعم تفاصيل أكثر دقة في الصور.

كما يأتي الهاتف مع Color OS 5.2 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android Oreo، أيضاً يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام، مع سعة تخزينية 128 جيجابايت.

من المقرر أن يتوفر هاتف Oppo R15x في بداية شهر نوفمبر بألوان متدرجة على أن يأتي بسعر 360 دولار للمستخدمين.