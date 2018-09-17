واتساب تعمل على إضافة الوضع الليلي للتطبيق قريبا
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واتساب تعمل على إضافة الوضع الليلي للتطبيق قريبا

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العرب اليوم - واتساب تعمل على إضافة الوضع الليلي للتطبيق قريبا

واتساب
واشنطن - العرب اليوم

حَفِل تطبيق واتساب بالعديد من الخصائص والميزات المضافة تماشياً مع حاجة المتسخدمين وما تراه الشركة مناسباً في سبيل المحافظة على رضاهم عن أداءه، فقد أضافت واتساب خاصية المحادثات الجماعية والمجموعات ومكالمات الفيديو وتسعى بشكل مستمر لتحديث خصائصها، ولكن هناك شيء لطالما فقده مستخدمي التطبيق وهو تجربة الوضع الليلي على هذه المنصة!

يبدو أن فيسبوك أخيراً في صدد توفير خاصية الوضع الليلي في واتساب، لكل من نظامي التشغيل أندرويد و IOS، وأتي هذا في تقرير لموقع أندرويد بوليس معتمداً على تغريدة لموقع WABetaInfo مفادها أنهم وبشكل حصري يحملون اخباراً جيدة حول عمل واتساب على توفير خاصية الوضع الليلي في تطبيقها لكل من الأجهزة العاملة بأندرويد وIOS.

ومن المعروف كون WABetaInfo تجري بشكل منتظم تفكيك لتحديثات الواتساب الجديدة بصيغ APK، وكشفت عبر تويتر أن المراجع تفيد بوجود خاصية وضع ليلي في الإصدارات الأخيرة، ولا تتوفر أي معلومات إضافية للحظة حول الموضوع، لكن الجيد أن الوضع الليلي أصبح مسألة وقت، وخبر سعيد لمستخدمي التطبيق وأصحاب العيون الحساسة من الضوء لتسهيل استخدامه ليلاً.

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واتساب تعمل على إضافة الوضع الليلي للتطبيق قريبا واتساب تعمل على إضافة الوضع الليلي للتطبيق قريبا



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واتساب تعمل على إضافة الوضع الليلي للتطبيق قريبا واتساب تعمل على إضافة الوضع الليلي للتطبيق قريبا



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