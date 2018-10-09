يقول تقرير فى صحيفة "صنداى تايمز" إن شركة أمازون تتطلع حاليا للحصول على عدد كبير من مواقع البيع بالتجزئة فى المملكة المتحدة، ومن المرجح أن تستخدم هذه المساحات لجلب محلات السوبر ماركت التى تعمل بدون كاشير Amazon Cashersless إلى بريطانيا.

ووفقًا لصحيفة صنداى تايمز، فإن أمازون تبحث عن أماكن يتراوح حجمها بين 4000 قدم مربع و 5000، وهى مساحة كبيرة بشكل ملحوظ، ومن المرجح أن يكون متجر أمازون أكثر من سوبرماركت تقليدي، نظرًا لأن الشركة الأمريكية سبق وبدأت تجريب المتاجر التى لا تتطلب الوقوف أمام آلات الدفع، بل على المستخدم أخد المنتجات التى يريدها، وبعد ذلك يتم حساب سعرها وخصمها من حسابه آليا.

أطلقت شركة أمازون أول متجر Cashersless فى سياتل فى وقت سابق من هذا العام، بعد أن كشفت الستار عن رؤيتها فى عام 2016، وتعتمد المتاجر على نظام رؤية كمبيوتر معقد يراقب ما يضعه المستخدم فى سلة التسوق الخاصة به ويقوم تلقائياً بتحصيل رسوم على بطاقة الائتمان الخاصة به.