من المنتظر أن تطلق عملاقة البرمجيات مايكروسوفت تحديث أكتوبر الخاص بنظام التشغيل ويندوز 10 الإصدار رقم 1809 المعروف version 1809 بـ Redstone 5 وذلك يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل.

وكان آخر تحديث حصل عليه مستخدمو نظام التشغيل ويندوز 10 الذي وصل عددهم الى 700 مليون مستخدم حسب آخر إحصائية هو تحديث إبريل والذي يحمل الإصدار version 1803 وبعد 6 أشهر تقريبا تعود الشركة لتعلن عن تحديث أكتوبر الذي يحمل العديد من المميزات الجديدة للمستخدمين.

من خلال هذا المقال سنتعرف على أبرز المميزات والمتغيرات الجديدة في تحديث ويندوز 10 الجديد 1809.

معاينات البحث

يتمضن التحديث الجديد ميزة معاينات البحث ضمن شريط البحث الموجود على شريط المهام، وتمكن الخاصية الجديدة المستخدمين من رؤية المزيد من المعلومات عن الكلمات المراد البحث عنها فعلى سبيل المثال عند البحث عن كلمه Githup سيظهر لك مباشره تفاصيل ومعلومات عن الخدمة وسيتيح لك النظام الولوج إليها بشكل مباشر عن طريق متصفح مايكروسوفت ايدج.

الوضع الداكن لمدير الملفات / dark theme for File Explorer

أضافت أيضًا شركة مايكروسوفت ثيم الوضع الداكن "الليلي" لمدير الملفات "dark theme for File Explorer " وبطبيعة الحال فان الوضع الداكن لن يكون افتراضي على التحديث الجديد بل يتوجب على المستخدم التوجه إلى الإعدادت ثم السمات ومن خيار تخصيص الألوان يمكن تفعيل الوضع الداكن على مدير الملفات File Explorer.

لوحة مفاتيح SwiftKey

بعد سنوات من الانتظار سيتمتع أصحاب الأجهزة التي تدعم اللمس بنظام التشغيل ويندوز 10 من قدوم لوحة المفاتيح SwiftKey.

توفر SwiftKey لك إمكانية التصحيح التلقائي والتنبؤ الأكثر دقةً من خلال التعرف على أسلوبك في الكتابة – بما في ذلك الكلمات والعبارات ورموز المشاعر التي تهمك.

لكن بحسب المعلومات الصادرة من مايكروسوفت ستدعم الولح في البداية سبع لغات فقط، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والروسية، على أن يتم توفير بقية اللغات ومن ضمنها العربية بشكل تدريجي في تحديثات مقبلة.

تطبيق Your Phone

تطبيق Your Phone لإدارة هاتفك الأندرويد على حواسيب ويندوز 10، الهدف الأساسي من تطبيق الهاتف يتمثل في السماح للمستخدمين بالوصول إلى محتوى الهاتف، مثل الرسائل النصية والصور والإشعارات، بشكل مباشر من خلال جهاز الحاسب العامل بنظام التشغيل ويندوز 10، ويعمل Your Phone في البداية مع أجهزة أندرويد فقط، بحيث يوفر للمستخدم إمكانية التقاط الصور على هاتف أندرويد ورؤيتها على جهاز الحاسب.

ويعمل التطبيق على إجراء عملية مزامنة تلقائية لأحدث الصور الموجودة ضمن هاتف أندرويد، ويسمح للمستخدم بسحب وإسقاط الصور التي يحتاج إليها ضمن جهاز الحاسب وتطبيقات حزمة برمجيات أوفيس وتطبيقات ويندوز الأخرى، دون الحاجة إلى إرسالها بشكل يدوي عبر رسالة بريد إلكتروني أو رسالة عادية أو تحميلها إلى أي خدمة تخزين، مع تخطيط مايكروسوفت لإضافة دعم لمزامنة الرسائل النصية والإشعارات.

الحافظة

ستحصل الحافظة أو النوت المعروفة على ويندوز 10 على تجربة جديدة للمستخدمين، وذلك من خلال إضافة حافظة لمزامنة وحفظ بياناتك، حيثُ يمكنك فتحها بالضغط على Windows + V، تعمل الحافظة على مزامنة بياناتك بين أجهزتك، أضافت مايكروسوفت للحافظة ميزة المزامنة اليدوية لمنع مزامنة معلومات مهمة مثل: كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان.

شريط ووضع الألعاب

منذ أن قامت شركة مايكروسوفت بإطلاق تحديث 1803 الماضي وهي تولي اهتمام كثير في جانب الألعاب وخاصة أن ويندوز 10 حالياً يدعم مزامنة الألعاب مع حسابك في إكس بوكس، وكما نعلم يحتوي نظام التشغيل windows 10 على وضع الألعاب Game mode و شريط الألعاب Game Bar.

شريط Game Bar حصل على بعض المميزات الجديدة المفيدة مثل: عناصر تحكم صوتية مضمنة تتيح لك اختيار جهاز الإخراج الصوتي الافتراضي، أو التحكم في حجم التطبيقات الأُخرى على نظامك.

دعم HDR

من الجميل أن نرى شركة مايكروسوفت تهتم بدعم تقنية HDR، في التحديث المنتظر سيمكن المستخدمين من مشاهدة خيار جديد في إعدادات شاشة العرض تتمثل في معرفة ماذا كانت الششة الخاصة بجهازك تدعم تقنية HDR، ومحتوى التدرج اللوني الواسع (WCG).

استخدام البيانات

هناك العديد من الأجهزة الهجينة والأجهزة اللوحية أصبحت تستخدم خاصية إمكانية الاتصال عبر الإنترنت من خلال البيانات الموجودة في بطاقة SIM، هناك خيار جديد سيظهر في بناء 1809 يتيح للمستخدم استخدام البيانات لمعرفة كمية البيانات التي استخدمتها أثناء الاتصال.

وسيشتمل التحديث أيضًا على المزيد من إجراءات الحماية في التحديث الجديد تغير اسم Windows Defender إلى Windows Security، حيثُ أصبح أكثر مرونةً في الاستخدام وأكثر ذكاءً في التعامل مع الفيروسات والسلوكيات المشبوهة، كما تمّ إضافة العديد من الخواص الجديدة مثل: Block Suspicious Behaviors، فضلًا عن قدرة Windows Security على التعامل مع التهديدات التي تأتي من المتصفّح، والحد من خطورة النوافذ المنبثقة وغيرها.

كما أن هناك ميزة هامة تخص جانب التحديثات بحيث تتيح للمستخدم اختيار لوقت الأنسب لاختيار التحديث وهي ميزة يوفرها التحديث الجديد 1809 من خلال التعلم الآلي، بحيث سيكون بمقدور النظام معرفة أوقات خمول المستخدم وعدم استخدامه للجهاز ليقوم النظام بشكل آلي بالتنبؤ والبدء في عملية التحديث التلقائية.

في النهاية هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المميزات سنقوم باستعراضها لكم لاحقاً عند إطلاق التحديث بشكل رسمي لعموم المستخدمين.