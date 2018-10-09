إنتل تعقد حدثا جديدا للكشف عن أحدث معالجاتها لأجهزة الكمبيوتر

تعقد إنتل مساء اليوم حدثا جديدا للكشف عن أحدث معالجاتها، ويحمل اسم Fall Desktop Launch Event، ومن المتوقع أن تطلق الشركة أحدث رقائق الجيل التاسع خلال هذا الحدث، وستعتمد عملية تحديث هذا العام على التحسينات التى طرأت على معالجات 14 نانومتر الحالية، حيث تواصل الشركة تأجيل إنتاجها من رقائق Cann Lake 10nm حتى عام 2019، ومن المتوقع أن تكشف إنتل عن رقائق Core i9 و i7 و i5 الجديدة التى سيتم تصنيفها فى المرتبة التاسعة.

وتشير التسريبات إلى أنه سيتم تسعير i9-9900K بسعر 529.99 دولار، و i7-9700K بسعر 399.99 دولار، وi5-9600K بسعر 279.99 دولارًا، ولكن ليس من الواضح متى سيتم شحن هذه الشرائح.

وتظهر الوثائق التى تسربت أن أول معالج رئيسى لسطح المكتب Core i9 سيتضمن 16 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L3 ورقاقة الرسومات UHD 620 من Intel، وسيحرص مهندسو أجهزة الكمبيوتر الشخصية على مقارنة معالجات Intel الجديدة فى الألعاب والأداء مع رقائق Ryzen الأخيرة من AMD.