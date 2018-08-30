4 خطوات يجب اتباعها قبل إرسال طلب لانستجرام

فى محاولة لتحسين الموثوقية وتعزيز الثقة، سمح Instagram لمستخدميه بالتقدم بطلب للحصول على توثيق لحساباتهم التى تم التحقق منها باستخدام شارة زرقاء، ولكن ليس كل شخص مؤهل لهذا الأمر، إذ قال المؤسس المشارك للتطبيق "مايك كريجر" فى مدونة على موقع أن الشركة المملوكة لفيس بوك تأخذ "ثلاث خطوات مهمة" للمساعدة فى الحفاظ على مجتمعها الذى يتألف من أكثر من مليار مستخدم آمن.



ويتضمن ذلك ميزة للمساعدة فى التأكد من صحة الحسابات، وتحسين شكل المصادقة الثنائية لتحسين الأمان، وأخيرًا شارة التحقق المشابهة للعلامة الزرقاء الشهيرة فى Twitter، وقال كريجر: "مهمتنا هى تقريبك من الناس والأشياء التى تحبها، ولا يمكن أن يحدث هذا التقارب إلا إذا كان Instagram مكانًا آمنًا"، وإذا كنت تريد توثيق حسابك هناك 4 خطوات هامة يجب القيام بها، تعرف عليها فيما يلى.

الخطوة 1: كن جديرًا بالتوثيق

يجب على أى شخص يرغب فى الحصول على الشارة الزرقاء أن يكون مهمًا بما يكفى، لكى يتمكن التطبيق من التحقق منه، وهذا يعنى أنك بحاجة إلى أن تكون شخصية عامة مشهورة أو أو علامة تجارية عالمية أو كيانًا عالميًا.

الخطوة 2: الالتزام بالقواعد

قبل بداية عملية التحقق يجب أن تكون ملتزم بقواعد Instagram، فلكى يتم التحقق من حسابك، يجب أن يتوافق الحساب مع شروط الخدمة الخاصة بـ Instagram و إرشادات المجتمع.

ويتم تلخيص النسخة القصيرة من هذه القواعد على صفحة إرشادات المجتمع فى Instagram:"انشر صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك فقط واتبع دائمًا القانون، احترم الجميع على Instagram ، لا ترسل رسائل غير مرغوب فيها إلى أشخاص أو صورا عارية".

الخطوة 3: التقدم بطلب لـ Instagram

يمكن الوصول إلى نموذج طلب التحقق من خلال الضغط على رمز القائمة فى ملفك الشخصى وتحديد "الإعدادات"، وفى الجزء السفلى، ستجد خيار "طلب التحقق"، والذى سينقلك إلى صفحة سيطلب منك فيها ملء بياناتك.

وهذا يشمل اسم المستخدم الخاص بك واسمك الحقيقى ونسخة من الهوية القانونية أو التجارية الخاصة بك.

الخطوة 4: انتظر

ببساطة تقديم طلب لا يضمن لك أنه سيتم التحقق من حسابك، يجب عليه أولاً اجتياز عملية مراجعة Instagram ، والتى لم يتم تحديدها بعد، وحالما تتم مراجعة طلبك، ستتلقى إشعارًا يؤكد طلبك أو رفضه فى علامة تبويب الإشعارات.