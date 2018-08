إل جي تعلن عن هواتفيها g7 one و g7 fit الجديدين

أعلنت شركة إل جي، اليوم الثلاثاء، عن إثنين من الهواتف الجديدة هما LG G7 One و LG G7 Fit، وذلك قبل بداية معرض برلين التجاري IFA 2018، والذي من المقرر أن يبدأ في 31 أغسطس، حيث بدأت العديد من شركات التكنولوجيا بتقديم منتجات ستعرضها هناك، وتعد إل جي الكورية الجنوبية واحدة من تلك الشركات الصانعة، والتي سوف تعرض هذه الأجهزة خلال فعاليات المعرض.

ويعد هاتف LG G7 One جزءًا من مبادرة أندرويد ون Android One من جوجل، مما يعني أنه معتمد من جوجل لتقديم تجربة محسنة لنظام أندرويد مع نسخة خام من النظام، إلى جانب تلقيه تحديثات الإصدارات في الوقت المناسب، وتضمنه التطبيقات الأكثر أهمية فقط، مما يوفر للمستخدمين تجربة استخدام سلسة وسريعة، كما أنه يوفر تحكمًا بنشاط التطبيقات في الخلفية لزيادة عمر البطارية.

وتتشابه هواتف LG G7 One و LG G7 Fit تماماً من حيث المواصفات، باستثناء المعالج وخيارات التخزين، والجدير بالذكر أن كلا الجهازين لديهما كاميرا خلفية واحدة، على عكس LG G7 ThinQ، بالإضافة إلى تميز هواتف LG G7 One و LG G7 Fit من إل جي بنفس الشاشة التي يبلغ قياسها 6.1 إنش بدقة 1440×3120 بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت.

كما تدعم الهواتف معيار IP68 لمقاومة الغبار والمياه، ودعم المعيار العسكري للمقاومة MIL-STD 810G، ومستشعر بصمات الأصابع المثبت في الخلف، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير مع دعم ميزة الشحن السريع من كوالكوم Quick Charge 3.0، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لم توضح أسعار هذه الهواتف الذكية، وعادًة ما تقوم بذلك في وقت توافرها محليًا، ولكن يمكن توقع توافر المزيد من التفاصيل ضمن IFA.

وتتضمن هواتف إل جي الجديدة ميزة الكاميرا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي AI CAM، والتي تتيح للمستخدمين الاختيار من بين ثماني فئات للتصوير إلى جانب ثلاثة خيارات للتأثيرات من أجل مزيد من التخصيص، بالإضافة إلى ميزة عدسات جوجل Google Lens، وهي طريقة جوجل الجديدة للبحث باستخدام تقنية الرؤية الحاسوبية وتقنية الذكاء الاصطناعي، وميزة HDR10 ومساعد جوجل الرقمي Google Assistant، وميزة التعرف على الوجه.

LG G7 One

كما ذكرنا، فإن LG G7 One يعتمد على برنامج أندرويد ون Android One من جوجل، ويعد بمثابة أول هاتف ينتمي إلى مبادرة أندرويد ون من إل جي، مما يعني أنه يعمل بواسطة نظام أندرويد أوريو 8.1، ويشتمل هذا الهاتف الذكي على شاشة LCD FullVision بقياس 6.1 إنش بدقة 1440×3120 بيكسل وداعمة لنسبة العرض 19.5:9، مع معالج Snapdragon 835 من كوالكوم ثماني الأنوية، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.6 بزاوية عريضة 71 درجة وفلاش ليد LED، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.9 بزاوية عريضة 80 درجة، كما تم تجهيز الهاتف الذكي بسعة 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية UFS 2.1 قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

وتشمل خيارات الاتصال ضمن هاتف LG G7 One على 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac و Bluetooth 5 LE و GPS و NFC و USB Type-C وراديو FM ومنفذ صوت 3.5 ميليمتر، وتروج الشركة لوجود محول صوتي عالي الدقة Hi-Fi Quad DAC ومكبرات صوت Boombox و DTS: X 3D للصوت المحيطي، مع بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير داعمة لميزة الشحن السريع.

LG G7 Fit

تم تصميم LG G7 Fit لسد الفجوة بين الطرازات المتوسطة والرئيسية، مما يوفر قيمة وأداء استثنائيتين بالإضافة إلى الميزات والابتكارات الرئيسية التي تم تقديمها في LG G7 ThinQ، حيث يعمل هاتف LG G7 Fit بواسطة نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1، ويتضمن شاشة LCD FullVision بقياس 6.1 إنش بدقة 1440×3120 بيكسل وداعمة لنسبة العرض 19.5:9، مع معالج Snapdragon 821 من كوالكوم، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 بزاوية عريضة 76 درجة وفلاش ليد LED، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.9 بزاوية عريضة 80 درجة، كما تم تجهيز الهاتف الذكي بسعة 32/64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية UFS 2.1 قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

وقال ها جونغ-أوك Ha Jeung-uk، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة الأعمال في شركة إل جي للاتصالات المتنقلة: "تم تصميم كل من LG G7 One و LG G7 Fit للسماح لمجموعة أكبر من المستهلكين بالاستمتاع بالهواتف الذكية من إل جي التي تتمتع بميزات رائدة، ومع نضوج النظام الإيكولوجي للهواتف الذكية، فإنه لا يكفي مجرد عرض هواتف رئيسية ومتوسطة، فهناك طلب متزايد على الموديلات بين هذه الفئات".