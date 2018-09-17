قامت شركة سوني مؤخرًا بإصدار تحديث جديد لتطبيق Xperia Ear Duo على منصتي الأندرويد و iOS. أكبر تغيير يأتي به هذا التحديث الجديد هو أن سماعات الأذن اللاسلكية Xperia Ear Duo أصبح بإمكانها الآن قراءة الإشعارات من الهاتف، مثل من يتصل بك أو حتى الرسالة التي تلقيتها للتو.

هذا التحديث الجديد يجلب معه ميزة أخرى رائعة وهي أنه يمكنك تعيين أحد الأوامر الصوتية ليكون بمثابة أمر لمعرفة الوقت الفعلي، وبالتالي هذا سيتيح لك التحقق من الوقت دون الحاجة إلى الوصول إلى هاتفك الذكي.

يمكن لسماعات Xperia Ear Duo كذلك مزج صوت موسيقاك مع أصوات العالم الخارجي حتى تظل على دراية بمحيطك. ولتحسين تجربة الإستماع برمتها، تم تحديث خيار التحكم في مستوى الصوت التكيفي للحد من تداخل الرياح. أيضًا، إذا كان الصوت في العالم الخارجي صاخبًا جدًا، فستعمل ميزة Dynamic Normalizer الجديدة على زيادة مستوى الصوت بحيث يمكنك السماع بوضوح حتى في البيئات الصاخبة.