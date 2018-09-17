قامت شركة سوني مؤخرًا بإصدار تحديث جديد لتطبيق Xperia Ear Duo على منصتي الأندرويد و iOS. أكبر تغيير يأتي به هذا التحديث الجديد هو أن سماعات الأذن اللاسلكية Xperia Ear Duo أصبح بإمكانها الآن قراءة الإشعارات من الهاتف، مثل من يتصل بك أو حتى الرسالة التي تلقيتها للتو.
هذا التحديث الجديد يجلب معه ميزة أخرى رائعة وهي أنه يمكنك تعيين أحد الأوامر الصوتية ليكون بمثابة أمر لمعرفة الوقت الفعلي، وبالتالي هذا سيتيح لك التحقق من الوقت دون الحاجة إلى الوصول إلى هاتفك الذكي.
يمكن لسماعات Xperia Ear Duo كذلك مزج صوت موسيقاك مع أصوات العالم الخارجي حتى تظل على دراية بمحيطك. ولتحسين تجربة الإستماع برمتها، تم تحديث خيار التحكم في مستوى الصوت التكيفي للحد من تداخل الرياح. أيضًا، إذا كان الصوت في العالم الخارجي صاخبًا جدًا، فستعمل ميزة Dynamic Normalizer الجديدة على زيادة مستوى الصوت بحيث يمكنك السماع بوضوح حتى في البيئات الصاخبة.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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