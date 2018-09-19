انستجرام ستقوم بعرض إعلانات عبر منصتها لدفع المستخدمين للتسجيل للانتخاب

يبدو أن فيسبوك لا تريد الابتعاد كثيراً عن مشاكل الانتخابات والتأثير على الرأي العام، أو تحاول التكفير عن فضائح الانتخابات السابقة، حيث تعمل شركتها انستجرام بالتعاون من الموقع الأمريكي TurboVote – المختص في توعية المستخدمين بحقوقهم الانتخابية ونظم الانتخاب الديموقراطي- على دفع المستخدمين على التسجيل للإبداء بأصواتهم في الانتخابات ومعرفة أماكن الاقتراع الخاصة بهم في الولايات المتحدة.

حيث أعلنت الشركة بالأمس عن بدئها بحملة لتشجيع المستخدمين على الانتخاب، وذلك بعرض العديد من الإعلانات الخاصة بكيفية التسجيل أو موقع الاقتراع الخاص بالمستخدم، من خلال صفحة الأخبار الرئيسية أو عبر القصص (الستوري)، وللقيام بتقديم معلومات دقيقة في هذا المجال قامت انستجرام بالتعاون مع TurboVote، والتي وعدت بتحديث دوري لكيفية التسجيل وآلية تحديث التسجيل أيضاً، وتقديم شرح عن كيفية وصول المستخدم لقوانين الانتخاب في الولاية التي يقطنها، بالإضافة للعديد من المزايا الأخرى.

وتخطط انستجرام لعرض ملصق (أنا أصوت) عبر القصص في يوم الانتخابات في سبيل التشجيع وتسهيل عملية الانتخاب على الأشخاص، فوفقاً لـ TurboVote فإن 60% من الأشخاص الذي لا يقوموا بممارسة حقوقهم في الانتخاب يرجع السبب وراء ذلك إلى خطوات عملية الانتخاب.