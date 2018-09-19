جوجل تغلق تطبيق youtube gaming

تستعد شركة "جوجل" لإغلاق تطبيق YouTube Gaming رسميا في مارس المقبل، وذلك بعد توفير غالبية المميزات التي يوفرها التطبيق في النسخة الرئيسية من تطبيق يوتيوب، وفقا لما نشره موقع GSM الهندي.

وقد أطلقت شركة جوجل تطبيق YouTube Gaming منذ بضعة سنوات كطريقة لمساعدة محبي الألعاب في العثور على محتوى خاص بألعاب الفيديو وطريقة اللعب عبر يوتيوب، وقد كان كيانا منفصلا عن تطبيق يوتيوب الرئيسى.

وفي النهاية، أصبحت هذه المميزات متاحة في تطبيق يوتيوب الرئيسي، لذا أصبحت لا توجد أي حاجة لتطبيق يوتيوب للألعاب، لكن بالطبع لن يتم إغلاق منصة YouTube Gaming، بل سيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى محتوى الألعاب عبر منصة الويب.