جوجل تغلق تطبيق youtube gaming

تستعد شركة "جوجل" لإغلاق تطبيق YouTube Gaming رسميا في مارس المقبل، وذلك بعد توفير غالبية المميزات التي يوفرها التطبيق في النسخة الرئيسية من تطبيق يوتيوب، وفقا لما نشره موقع GSM الهندي.
وقد أطلقت شركة جوجل تطبيق YouTube Gaming منذ بضعة سنوات كطريقة لمساعدة محبي الألعاب في العثور على محتوى خاص بألعاب الفيديو وطريقة اللعب عبر يوتيوب، وقد كان كيانا منفصلا عن تطبيق يوتيوب الرئيسى.
وفي النهاية، أصبحت هذه المميزات متاحة في تطبيق يوتيوب الرئيسي، لذا أصبحت لا توجد أي حاجة لتطبيق يوتيوب للألعاب، لكن بالطبع لن يتم إغلاق منصة YouTube Gaming، بل سيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى محتوى الألعاب عبر منصة الويب.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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