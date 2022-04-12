أكد موقع "داون ديتيكتر" العالمي، والذي يراقب حالات فشل وانقطاع الإنترنت عن المواقع العالمية، أن عددا من مستخدمي "يوتيوب" حول العالم أبلغوا عن عطل أصاب الموقع وذكر الموقع أن الأعطال في "يوتيوب" بدأت في حوالي الساعة 21.44 بتوقيت موسكو وبحسب الموقع، فقد لوحظت مشاكل فنية في عدد من البلدان، منها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وكندا وإيطاليا ويشتكي معظم المستخدمين من الموقع، وهناك أيضا تقارير عن أعطال في التطبيق ومشاهدة مقاطع الفيديو.