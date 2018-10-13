بعدما تلقى بعض الهواتف الذكية مثل Essential PH-1 و OnePlus 6 وجميع هواتف Google Pixel تحديث Android 9 Pie قبل عدة أسابيع، فقد حان الوقت الآن بالنسبة للهاتف Xperia XZ2 ليحصل بدوره على هذا التحديث.

نحن نفترض بأن تحديث Android 9 Pie للهاتف Xperia XZ2 متاح فقط عبر الهواء في بعض الأسواق، ولكن من المفترض أن يتم إطلاقه للمستخدمين في الأسواق الأخرى في المستقبل القريب بعد أن تتأكد شركة Sony من أنه خالي تمامًا من المشاكل.

تحديث Android 9 Pie للهاتف Xperia XZ2 يبلغ حجمه أكثر من 1GB بقليل ويحمل البنية رقم 52.0.A.3.27. وفي الوقت الراهن، ليست بحوزتنا سوى المعلومات المتعلقة بالهاتف Xperia XZ2 العادي، ولكن من المحتمل أن يصل هذا التحديث أيضًا للهاتفين Xperia XZ2 Compact و Xperia XZ2 Premium.